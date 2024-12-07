Обережність не завадить: ретроградний Юпітер змінить плани та навіть життя чотирьох знаків зодіаку

Найближчі місяці кілька планет перебуватимуть у фазі ретроградності. Деякі з них псуватимуть життя, інші, навпаки, допомогатимуть у певних сферах. Так, ретроградний Юпітер, як прогнозують астрологи, змусить напружитись трьох представників зодіакального кола — зірки радять їм бути обережнішими із грошима аж до 4 лютого наступного року.

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Астрологи називають Юпітер планетою справедливості та комунікації, в цей період усі знаки зодіаку стикатимуться з переосмисленням зробленого і, ймовірно, комусь доведеться переглянути свої пріорітети, пише Ukr.Media.

Втім, особливо ретроградний Юпітер вплине на життя чотирьох знаків зодіаку.

Овен

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Овнам в цей період зірки радять бути стриманішими та не занадто піддаватися емоціям. Перед тим, як діяти, знаку варто прораховувати всі кроки, брати до уваги думки оточуючих та слухати своє серце. Юпітер наповнить Овнім енергією, але як знак нею скористається, залежить лише від нього. Не виключено, що комусь з Овнів доведеться переглянути свої принципи та змінитися, аби рухатися даля до втілення в життя своєї мрії.

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Рак

На Раків очікує період зі складнощами, для подолання яких знак має виявити витримку, наполегливість та завзятість. Того, чого у звичайному життя знаку не дуже вистачає. Зірки радять діяти, не піддаючись сумнівам та зберігаючи спокій. Не виключено, що вам доведеться викинути з життя те, що віджило своє. У тому числі й стосунки, що стали для вас тягарем.

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Терези

Терезам, які багато чого напланували, схоже, доведеться відкласти втілення цих планів, адже в період ретроградного Юпітера у знака просто не буде на це сил. А форсування подій не буде вдалим — представники знаку лише розчаровуватимуться в собі. Так що краще дати собі час все переосмислити і дочекатися, завершення періоду ретроградності планети.

Стрілець

До 4 лютого 2025 року, коли Юпітер перестане бути ретроградним, Стрільцям доведеться вирішувати питання, які тягнуться з минулого. Можливо, ви з кимсь посварилися та не помирилися, чи взяли у борг та не повернули гроші. Не виключено, що такі люди та події знов виникнуть на вашому шляху. Також зірки радять знаку в цей час менше звертати уваги на поради оточуючих, ставлячи на перше місце свої інтереси та плани.

Нагадаємо, що ретроградність Меркурія триватиме до 15 грудня. Зазвичай в цей період більше щастить «вогненним» та «повітряним» знакам зодіаку.

Фото Pixabay

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