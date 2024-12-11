Ексгравець збірної Англії не повернувся додому, його машину знайшли у річці (фото)

Колишній гравець збірної Англії з регбі 43-річний Том Войс зник безвісти неподалік міста Алнік за 48 км від Ньюкасла, повідомляє ESPN з посиланням на поліцію. Влада побоюється, що він міг загинути після того, як його автомобіль знайшли у річці. Раніше маленький син чемпіона світу з регбі втопився у сімейному басейні в день народження батька.

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Як виявилося, минулої неділі Том, котрий працював у банку, не повернувся додому після зустрічі з друзями. Саме під час повені, що була викликана штормом Дарраг.

Дружина регбіста Анна подякувала місцевій спільноті, яка допомагає у його пошуках, але поліція попередила сім'ю Войса про необхідність готуватися до найгіршого сценарію.

«В даний час є підозри, що Том намагався скоротити шлях і перетнути Алн на своїй машині, яку потім забрало течією річки. Офіцери вже виявили його автомобіль, але, на жаль, Тома досі не знайшли. Вважається, що при спробі врятуватися він був забраний течією і трагічно загинув», — заявив представник поліції.

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Уродженець Корнуолла Войс найуспішніші роки кар'єри провів у лондонському клубі «Уоспс». 2004-го він виграв із командою прем'єр-лігу та Кубок європейських чемпіонів. У період з 2001 по 2006 рік регбіст дев'ять разів виступав за збірну Англії та завершив кар'єру у 2013-му.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько голкіпера «Ліверпуля» та збірної Бразилії Алісона Бекера втопився на батьківщині.

Фото РА

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