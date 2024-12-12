Члени кредитного комітету «Укргазбанку» Геннадій Хелемський та Наталія Василець могли бути задіяні у виведенні з державної фінустанови майже 19 млн євро на користь компанії родини колишнього очільника Волинської області часів Віктора Януковича Олександра Башкаленка. Про це йдеться у матеріалі видання «Апостроф».

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Як пише видання із посиланням на дані судових документів, чотири роки тому, а саме наприкінці грудня 2020 року між державним «Укргазбанком» та ТОВ «Нексттрейд» було укладено кредитний договір на 25 млн грн. строком на три роки.

«У липні 2023 року службові особи ТОВ „Нексттрейд“, не маючи наміру у подальшому виконувати узяті на себе зобов`язання, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння грошовими коштами банку, звернулося до останнього з проханням відкриття в рамках діючого договору непокритих акредитивів у загальній сумі 30 млн. євро», — йдеться в судовому рішенні.

Ймовірну оборудку за словами в. о. голови правління «Укргазбанку» Родіона Морозова, викрили всередині банку в квітні 2024 року. Провели розслідування і подали заяву до поліції.

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Зазначається, що схема полягала у збільшенні акредитиву — це особливий вид кредиту, коли певна сума коштів «бронюється» за конкретним контрактом чи постачальником і виплачується на його вимогу, натомість боржником за позикою є отримувач товару.

«Нексттрейд» попросила відкрити акредитив на користь словацької компанії NextTradeEurope s.r.o. для оплати за контрактом з купівлі-продажу природного газу. Банк пішов на це і відкрив акредитиви на словацьку фірму, а згодом — переказав їй гроші. Станом на зараз заборгованість перед «УГБ» перевищує 18,8 млн євро.

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Як пише «Апостррф», окрім плачевного фінансового стану позичальника та непоставок газу за контрактами, ще одним «червоним прапорцем» для банку мала би стати пряма спорідненість «Нексттрейду» та Next Trade Europe s.r.o.

«З 2016 по 2020 рік українською фірмою керувала людина на імʼя Сергій Васильович Воєвода, футболіст з Луцька, який в 2015 році балотувався до місцевої ради від Опозиційного блоку. Волинське розслідувальницьке видання «Сила правди» називає Воєводу ймовірноюпідставною особою родини Олександра Башкаленка.

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В 2020 році, якраз коли укладався перший кредитний договір із «Укргазбанком», компанію переписали напряму на синів та дружину екс-губернатора. Згідно з даними словацького реєстру, Сергій Воєвода також з 2020 року є засновником NextTradeEurope s.r.o", — пише «Апостроф».

Згідно з фабулою кримінального провадження, посадові особи «Укргазбанку» (кредитний комітет) нібито не знали про злочинні наміри «Нексттрейду». Але досвід банкірів майже виключає можливість такого невідання.

«Хелемський — відомий кредитний експерт, який свого часу претендував на посаду голови правління державного «Ощадбанку. Він «мав репутацію одного із ключових банкірів країни, відповідав за успішні контракти «Укргазбанку» з ЄБРР, Світовим банком, IFC та іншими міжнародними фінансовими установами», — пише про нього «ZN», за даними якого фінансист, уже в якості співробітника ДТЕК, нібито перебуває зараз у відрядженні в одній з країн ЄС. Хелемського вважають людиною екс-голови правління НБУ Кирила Шевченка, який також очолював «Укргазбанк» (підозрюється НАБУ у розкраданні коштів банку, зараз переховується в Австрії), йдеться в матеріалі.

Як зазначає «Апостроф», Василець кілька років тому була однією із претендентів на посаду голови правління «Укргазбанку» за квотою Шевченка. Разом вони працювали в банку «Фінанси і Кредит» Костянтина Жеваго. В «Укргазбанку» Василець працює з 2014 року.

Як пише видання, серед інших фігурантів також називають Тамару Савощенко, яка є фактичною креатурою Шевченка — її чоловік Олег Савощенко працював з ексголовою НБУ у «Терра Банку», а згодом — став директором департаменту дистрибуції в «Укргазбанку» за квотою того ж Шевченка.

«Обшуки у керівництва банку проводила не поліція, яка починала розслідування, а НАБУ. А це значить, що вони ймовірно, уже фігурують у справі як підозрювані. Можна припустити, що йдеться саме про розкрадання державних коштів, а не про звичайне „недбальство“ кредитного комітету пересічного комерційного банку. Крім того, не зайвим буде позиватися і до словацької фірми. Наразі ж єдиним реальним заходом впливу, який було вжито щодо фігурантів справи, є арешт рахунків „Нексттрейду“, який, очевидно, є тимчасовим. Більше того, від цих заходів родина луцького підприємця точно не збіднішає, адже їй і далі належать низка торгових та житлових обʼєктів в регіоні, а також енергетичний бізнес», — йдеться в матеріалі.

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