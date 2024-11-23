Все про «тисячу Зеленського»: як, коли і де можна буде оформити та на що витратити нову виплату

В Україні було нещодавно анонсовано виплату по одній тисячі гривень кожному громадянину. Одноразова державна допомога «Зимова єПідтримка» в розмірі 1 тисяча гривень надаватиметься українцям, які перебувають на території України, в тому числі дітям. Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

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Так, українці зможуть витратити отриману допомогу до кінця 2025 року на оплату комунальних послуг, купівлю лікарських засобів та книг, медичні послуги, освіту, а також на транспорт, мобільний зв'язок, страхування, благодійність, пожертви ЗСУ, військові облігації. Зняти готівку з картки «Національний кешбек» не можна.

Кошти можна буде витратити як онлайн, так і офлайн, але лише на вказані категорії витрат. Банки розпізнаватимуть категорію під час оплати карткою за допомогою МСС-кодів. Це код, який присвоюється торговою точкою і характеризує напрям бізнесу.

Зазначимо, що діятиме програма упродовж грудня 2024 — лютого 2025 року.

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«Прийом заявок на отримання допомоги розпочнеться на початку грудня. Система перевірятиме інформацію про перебування отримувачів допомоги на території України. Виплата призначена не лише дорослим, а й дітям. Один із батьків зможе замовити виплату на свій рахунок для кожної своєї дитини через Дію. Витратити кошти „Зимової єПідтримки“ можна буде до кінця 2025 року», — йдеться у повідомленні.

Як отримати виплату

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За допомогою застосунку «Дія»:

1) встановити мобільний застосунок «Дія»

2) Якщо у вас немає картки «Національний кешбек», треба її відкрити у одному з банків (ПриватБанк, monobank, Райффайзен Банк, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Акордбанк, Банк Кредит Дніпро, Кліринговий Дім, Радабанк)

3) У «Дії» у розділі «Сервіси» потрібно активувати картку «Національного кешбеку»

4) Обрати у застосунку «Дія» послугу «Зимова єПідтримка»

5) Подати заявку на отримання допомоги

6) Очікуйте зарахування коштів

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Відкриття та обслуговування картки «Національний кешбек» є безкоштовним. Жодних податків на отриману 1000 грн нараховуватися не буде.

Законні опікуни неповнолітніх дітей, люди у яких через релігійні вірування відсутній РНОКПП, або ж старші люди віком 65+, у яких немає застосунку «Дія» — можуть звернутися за виплатою допомоги до одного з перелічених банків-партнерів програми. Банк відкриє отримувачу картку «Національний кешбек», на яку надійде допомога.

З допомогою «Укрпошти»:

Пенсіонери та люди з інвалідністю 1 та 2 групи, які отримують виплати через «Укрпошту» — зможуть отримати «Зимову єПідтримку» через «Укрпошту». Перелік тих, хто може отримати допомогу через «Укрпошту» формує Міністерство соціальної політики. Ті, хто увійдуть у перелік на отримання коштів через Укрпошту, не можуть подати заявку через Дію.

Витратити кошти вони зможуть також через «Укрпошту» — на оплату комунальних послуг чи придбання товарів українського виробництва.

Як писали «ФАКТИ», українські біженці, які перебувають за кордоном, не зможуть отримати «тисячу Зеленського».

Фото: Depositphotos

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