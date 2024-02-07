Австрія відмовилася видати Україні ексочільника НБУ Шевченка

Австрія відмовила Україні в екстрадиції ексголови НБУ Кирила Шевченка, якого восени минулого року оголосили в міжнародний розшук. Колишньому високопосадовцю інкримінують розкрадання грошей «Укргазбанку».

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Про це пише «Фокус» з посиланням на австрійське видання Der Standard. Журналісти зазначають, що злочини, які інкримінують Шевченку в Україні, теж караються в Австрії. Зараз економічно-корупційна прокуратура (WKStA) проводить розслідування щодо зловживання довірою стосовно українця та інших підозрюваних. Втім, заява ексголови НБУ про надання притулку залишається у Федеральному відомстві імміграції та притулку (BFA.

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Кирило Шевченко, який свого часу очолював «Укргазбанк», виїхав з України навесні 2022 року, ще до відставки с посади голови Нацбанку. Сам він заявляв, що справа проти нього — «політичне переслідування».

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Нагадаємо, що йдеться про справу щодо розкрадання понад 200 млн грн. Фігуранти — ексголова правління «Укргазбанку», один із заступників голови та заступник директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови. Про підозру Шевченку та двом іншим фігурантам повідомили ще на початку жовтня 2022 року у спеціальному порядку, оскільки місцеперебування цих осіб було невідоме.

Фото зі сторінки Кирила Шевченка

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