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Суспільство та люди

Навіщо переводити телефон в режим польоту у літаку: пілот пояснив

21:02 15 грудня 2024
літак

Режим польоту не дозволяє вашому пристрою підключатися до мережі, тобто ви не можете здійснювати чи приймати телефонні дзвінки, текстові повідомлення, а також користуватися Інтернетом. Часто це одна з перших речей, які ви робите, коли сідаєте в літак, — перемикаєте телефон у режим польоту. Пілот розповів про те, що станеться, якщо ви забудете про налаштування, пише dailystar.co.uk.

В Allianz Travel Insurance кажуть, що функція безпеки запобігає радіохвилям, які потенційно заважають гарнітурам пілотів. Насправді, зокрема, у США є закон, що вимагає ввімкнути безпечний режим під час польоту.

У відео пілот сказав: «Якщо ви забудете перевести телефон у режим польоту, ні, це не кінець світу, літак не впаде… Проте якщо на борту літака 70, 80 чи 150 осіб і телефони навіть трьох чи чотирьох людей починають намагатися встановити з’єднання з радіовежею для вхідного телефонного дзвінка, з'являються радіохвилі. Існує ймовірність, що вони заважатимуть радіохвилям гарнітур, які використовують пілоти».

Він розповів історію про те, як одного разу літав і ледве чув повідомлення в гарнітурі через перешкоди.

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«Як я вже сказав, це точно не кінець світу, але це дуже дратує, коли ви намагаєтеся отримати інструкції та це звучить так, ніби навколо літає оса чи щось інше», — додав пілот.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як можна вирішити проблему, коли смартфон не заряджається.

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