Якщо смартфон не заряджається: прості способи вирішити проблему

Додатки, які потребують багато апаратного забезпечення, можуть споживати занадто багато енергії для нормального заряджання телефону. Щоб дізнатися, чому ваш телефон не заряджається, почніть усунення несправностей із зовнішнього боку, пише Lifewire. До речі, цілком можливо, що виникла загальносистемна проблема, яку спричинило оновлення Android.

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Перевірте розетку або джерело живлення. Розетка, до якої ви підключили телефон, може з якоїсь причини не працювати, тому спробуйте іншу. Так само спробуйте інший блок живлення або порт USB на комп’ютері, щоб перевірити, чи це вирішить проблему. USB-порти на комп’ютерах сумно відомі тим, що вони повільно заряджають телефони, оскільки це багатофункціональні порти. Спробуйте зарядити телефон безпосередньо від розетки або зарядного пристрою.

Перевірте зарядний пристрій і кабель. Потертий або старий кабель також може бути причиною, тому спробуйте інший кабель. Ваш зарядний пристрій також може не працювати належним чином, тому спробуйте інший зарядний пристрій. Перевірте контакти на зарядному пристрої та порт підключення кабелю. Перевірте зарядний порт на телефоні, чи він не пошкоджений. Якщо тут виникнуть проблеми, це зупинить передачу заряду від кабелю до телефону. Спробуйте подути в порт, щоб очистити пил або частинки. Не вставляйте нічого в зарядний порт. Ви можете пошкодити його ще більше.

Перевірте чохол на телефоні. У деяких випадках кабель не може бути повністю вставлений у зарядний порт. Якщо ваш телефон не заряджається, перевірте, чи чохол не заважає йому повністю підключитися. Якщо так, зніміть чохол.

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Під час зарядки закрийте всі програми, які споживають багато енергії. Це стосується й використання телефону. Для кращої роботи під час заряджання телефону закрийте всі відкриті програми та не користуйтеся телефоном. Регулярно перевіряйте, чи взагалі відбувається заряджання.

Очистіть кеш телефону. Іноді програма продовжує працювати у фоновому режимі, навіть якщо здається, що ви її закрили. Додаток також може бути несправним і продовжувати працювати, коли це не повинно бути. Очищення кешу пам’яті телефону може вирішити цю проблему, тому варто спробувати. Перезавантажте телефон. У деяких випадках операційна система може давати збій, що спричиняє проблеми із заряджанням. Вимкніть телефон, зачекайте приблизно хвилину, а потім увімкніть його знову.

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Якщо ви вважаєте, що програма споживає всі ресурси вашого пристрою, ви можете спробувати завантажити її в безпечному режимі, щоб вирішити проблему. Вимкніть телефон або використовуйте режим польоту. Багато фонових служб продовжують працювати, поки телефон заряджається, навіть якщо ви закрили всі програми. Наприклад, якщо залишити Bluetooth увімкненим, телефон не зможе швидко заряджатися, оскільки він споживає багато енергії. Так само послуги визначення місцезнаходження та Wi-Fi.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, чому зарядка смартфона в автомобілі може обернутися великою проблемою.

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