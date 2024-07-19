Як залишатись на зв’язку, коли зникає світло: поради українцям від операторів

У зв'язку з не «надто обнадійливим» прогнозом мольфара Макса Гордєєва щодо ситуації зі світлом, українцям, певно, варто усвідомлювати, що найближчими місяцями доведеться досить ще й часто залишатись без зв'язку. Відключення світла впливають на роботу базових станцій мобільних операторів, які потребують постійної підзарядки та заправки.

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Проте зв'язок може зникати не лише через відсутність живлення, але й на тлі збільшення навантаження на мережі, пише РБК-Україна.

За словами директора директорату електронних комунікацій та радіочастотного спектра Міністерства цифрової трансформації України Станіслава Прибитька, якщо у людини пропав мобільний зв'язок, але є нагальна необхідність подзвонити, можна скористатись національним роумінгом.

Його запустили ще з перших блекаутів. Якщо поганий зв'язок в одного оператора, можна переключитися на другого або третього. Додатково щось платити за це або змінювати номер — не потрібно.

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«Пам'ятайте, що зв'язок під час знеструмлень дуже нестабільний через збільшене навантаження. Краще спілкуватись за допомогою телефонних дзвінків, SMS і текстових повідомлень у месенджерах», — зауважив експерт.

У «Київстарі» пояснили, що для використання національного роумінгу потрібно в налаштуваннях мобільного телефону обрати автоматичний вибір мережі.

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«А якщо смартфон не реєструється в мережах інших операторів, то обрати вручну іншу доступну мобільну мережу», — уточнили представники оператора.

У Vodafone радять забезпечити кілька каналів зв'язку.

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Наприклад, звернути увагу на енергоефективний фіксований інтернет, який працює навіть за умов вимкнення світла.

Для цього потрібно лише заживити роутер і сам пристрій, адже якраз відсутність домашнього інтернету під час відключень збільшує навантаження на мобільну мережу.

«Власникам сучасних смартфонів за наявності працюючого Wi-Fi можемо порадити користуватися дзвінками за VoWiFi (Voice over Wi-Fi). Ця технологія може бути актуальною для абонентів, які знаходяться в приміщенні з обладнаним Wi-Fi, але без мобільного покриття. Частині абонентів ця послуга вже підключена», — додали у lifecell.

Крім того, у Мінцифри радять уточнити в домашнього інтернет-провайдера, чи використовує він (або чи може підключити інтернет) за технологіями, які працюють під час знеструмлень. Адже провайдери можуть забезпечувати людей інтернетом від 4 до 72 годин.

Одна з найефективніших технологій, яка може забезпечити інтернетом до 72 годин під час відключень електроенергії — це xPON.

Перед вибором технології користувачам радять визначитись — на який час під час знеструмлень потрібен буде інтернет.

Після підключення енергоефективної технології потрібно буде купити павербанк для Wi-Fi роутера та ще одного пристрою, який з'єднає роутер з мережею провайдера — ONU.

Щоб бути завжди на зв'язку, можна завчасно завантажити мапу пунктів незламності в «Дії». Там є можливість і зарядити гаджети, і під'єднатися до інтернету.

В цілому українцям радять користуватись зв'язком ощадливо. Це допоможе перебувати на зв'язку всім абонентам.

Для цього потрібно:

- вимикати автозавантаження медіа в месенджерах,

- не використовувати відео хостинги (YouTube, Netflix),

- утриматись від користування сервісами з важким контентом, які генерують збільшений трафік (такі як ТіkTok).

Тим, хто не може не дивитись YouTube, можна оформити підписку, яка дозволяє завантажити потрібне відео заздалегідь і переглядати його пізніше в режимі офлайн.

«Це насправді може врятувати чиєсь життя. Можливо, якщо ви відмовитеся від перегляду ТіkTok під час блекауту, ваші сусіди зможуть викликати швидку в разі критичної ситуації. Якщо перегляд критично потрібний, то варто встановити нижчу якість відео», — підсумувала начальниця відділу зв'язків з громадськістю компанії Vodafone Вікторія Рубан.

Після масштабного збою у роботі комп’ютерних систем у Держспецзвязку зазначили, що організації в Україні, на яких вплинула зазначена проблема, вже повністю або частково відновили свою роботу.

Фахівці Держспецзв'язку рекомендують скористатись інструкціями CrowdStrike, щоб відновити роботу сервісів. Для цього потрібно:

- завантажити Windows у безпечному режимі або середовищі відновлення Windows,

- перейти до каталогу C:\Windows\System32\drivers\CrowdStrike,

- знайти файл з назвою «C-291*.sys», і видалити його.

Потім перезавантажити комп’ютер або сервер.

«Рекомендуємо застосувати зазначений спосіб, поки CrowdStrike працює над усуненням проблеми і не надасть офіційної інформації. Держспецзв’язку готові надати консультативну та практичну допомогу у вирішенні проблеми. Для отримання допомоги звертайтесь до урядової команди реагування CERT-UA: [email protected], тел.+38 (044) 281-88-25», — пишуть фахівці.

«ФАКТИ» повідомляли про те, що сьогодні вранці стався глобальний збій IT-систем. Він був пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows.

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