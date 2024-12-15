Субсидія на понаднормативну площу житла: у яких випадках призначають і чому можуть скасувати

В Україні через складну соціально-економічну ситуацію багато домогосподарств отримують житлові субсидії. Житлова субсидія призначається у межах соціальних нормативів житлово-комунальних послуг. Проте, вона також може включати понаднормову площу житла, якщо заявник належить до визначених пільгових категорій. Про це повідомили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Закарпатській області.

ВІДЕО ДНЯ

Соціальна норма житла становить 13,65 м² на одну особу плюс 35,22 м² на домогосподарство. Для однієї особи це 48,87 м², для двох осіб — 62,52 м², а для трьох — 76,17 м².

Претендувати на субсидію на понаднормову площу можуть: пенсіонери (за віком, по інвалідності або втраті годувальника); неповнолітні особи; особи, які отримують державну соціальну допомогу через інвалідність або відсутність права на пенсію; ті, хто отримує тимчасову допомогу через відсутність пенсійного стажу.

Для отримання субсидії потрібно зазначити свою належність до цих категорій у декларації.

РЕКЛАМА

В деяких випадках субсидію на понаднормову площу можуть переглянути. Перегляд можливий у разі: зміни складу сім’ї або зареєстрованих осіб у житлі; появи нового джерела доходів у членів домогосподарства; працевлаштування осіб, які раніше не працювали.

Про такі зміни одержувач житлової субсидії зобов’язаний повідомити протягом 30 календарних днів.

РЕКЛАМА

«Сім'ям, яким субсидія в неопалювальний період надавалась на понаднормову площу житла, таке право збережено при автоматичному розрахунку субсидії на опалювальний період, тому додатково звертатися не потрібно», — повідомили в Пенсійному фонді.

Раніше «ФАКТИ» писали, як повернути кошти, якщо при оплаті «комуналки» допущена помилка у реквізитах.

РЕКЛАМА

92

Читайте нас у Facebook