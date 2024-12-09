Гроші пішли «не туди»: що робити, якщо при оплаті комуналки допущена помилка у реквізитах

Іноді під час оплати комунальних послуг споживачі можуть помилитися та сплатити кошти не на той рахунок. В такому випадку є можливість повернути кошти, повідомила юристка Вікторія Гусакова, пише На Пенсії.

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Так, на письмову вимогу споживача кошти можуть повернути протягом п’яти робочих днів після отримання такої вимоги.

Для того щоб повернути кошти можна безпосередньо звернутися до Центру обслуговування клієнтів того підприємства, куди надійшли кошти. Треба буде надати документи: паспорт; ідентифікаційний номер; квитанцію про оплату. Також треба додатково зробити ксерокопії цих документів, які необхідно буде надати підприємству.

«Ви можете за телефоном у Центрі обслуговування клієнтів запитати, чи приймаються такі заяви на поштову адресу підприємства. Якщо так, тоді заяву про повернення або про переведення коштів на рахунок можна надіслати поштою і додати копії документів, які повинні бути належно завірені. На кожному документі має бути напис „Згідно з оригіналом“, а також ПІБ, підпис і дата», — розповіла Гусакова.

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