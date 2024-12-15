«П'ятірка Жезлів» кине виклик Овнам, а «Паж Кубків» обіцяє Левам задоволення: Таро-прогноз на 16 грудня

Фахівці з гадання на картах Таро склали прогноз на понеділок, 16 грудня 2024 року, для всіх знаків Зодіаку. Цей день буде сповнений яскравих та веселих моментів, пише slovofraza.com.

ВІДЕО ДНЯ

Козеріг — Колесо Фортуни

Козерогам доля обов'язково підкаже, як краще вчинити у різних ситуаціях, а потім винагородить вас за ваші зусилля. На них чекають приємні сюрпризи.

Водолій — Смерть

Для Водолія це може бути період розлучень, прощань чи втрат. Однак важливо пам'ятати, що після кожного завершення настає новий початок.

Риби — Туз Мечів

У Риб можливий прихід нових думок, ідей, і навіть нового погляду щось важливе. Важливо не нехтувати змінами, оскільки вони ведуть до поліпшень.

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Овен — П'ятірка Жезлів

Овнам має випасти незвичайне завдання, схоже на боротьбу, що для них стане справжньою життєвою перевіркою. Подолання труднощів відкриє нові перспективи.

Телець — Верховна Жриця

Тельцям найкраще утриматися від активного втручання у поточні події. День сприятливий для самоаналізу, інтуїтивних рішень та роботи із внутрішніми установками.

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Близнюки — Місяць

Близнюкам, можливо, доведеться вибрати нові пріоритети, які спочатку викликають сумніви, але згодом підтвердять свою правильність. Ваша доброта до оточення може принести успіх.

Рак — Мир

У Раків, можливо, настав момент виходу із зони комфорту та руху вперед. День підходить для підбиття підсумків та постановки нових завдань.

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Лев — Паж Кубків

Левам випаде шанс насолодитися тим, чого їм раніше не вистачало. Це може бути приємна компанія, цікаві розмови, нові місця та знайомства.

Діва — Сімка Мечів

Дівам потрібно проаналізувати своє коло спілкування, можливо, виключивши з нього тих, хто приносить негативний внесок. Їм потрібно використати цей день, щоби переглянути свої цілі.

Терези — Четвірка Мечів

Терезів, схоже, готують відправити у відпустку, навіть якщо вони самі не планували це. Потрібно уважно обміркувати ситуацію: можливо, такий відпочинок вам справді необхідний.

Скорпіон — Закохані

Скорпіонів чекають любов і пристрасний потяг, які будуть заповнювати їхній день романтичними емоціями. День буде сповнений любові, ніжності та сексуального потягу.

Стрілець — Король Денаріїв

Стрільців можуть чекати фінансові ризики та втрати. Важливо уважно оцінити свої останні фінансові рішення та переглянути свої інвестиції.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали гороскоп на понеділок, 16 грудня, для всіх знаків Зодіаку, а також фінансовий гороскоп на поточний тиждень.

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