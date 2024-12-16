Понад 200 грн за кілограм: дуже необхідний у холодну пору овоч починає лякати своєю ціною
Чим ближче кінець року й сезон покупок до свят, тим більше починає розкручуватись «маховик інфляції». Причому йдеться вже не тільки про сумно «знамениті» через подорожчання яйця, але й про овоч, без якої багато українців не уявляють зимову кухню — часник.
Такий висновок можна зробити з даних, які публікує Мінфін.
Згідно з ними, середня ціна на цей продукт у грудні 2024 року вже досягла 178,58 грн за кілограм, а в деяких торгових мережах його продають і по 207 гривень.
Ціни на часник на середину грудня виглядають так:
- Auchan Часник (1 кг) 156,00 грн.
- Megamarket Часник (1 кг) 198,80 грн.
- Metro Часник (1 кг) 207,90 грн.
- Novus Часник (1 кг) 169,00 грн.
Дорожчати часник почав у листопаді, що було викликано підвищенням попиту. Адже у холодний сезон часник є популярним продуктом через його корисні властивості.
Також вплинуло зменшення запасів на складах через сезонний характер.
У грудні ціна стабільно підвищується. Прогнозується, що така тенденція триватиме до кінця зимового сезону.
Очікується, що до кінця зими ціни можуть продовжити зростати, оскільки попит на часник традиційно високий у холодний період. Якщо нинішня тенденція збережеться, середня ціна на часник може перевищити 190 грн/кг до кінця січня.
Раніше «ФАКТИ» писали, що в Україні суттєво виросла ціна на картоплю. За даними експертів, картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.511
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