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Гроші

Понад 200 грн за кілограм: дуже необхідний у холодну пору овоч починає лякати своєю ціною

9:23 16 грудня 2024
Часник в Україні зростає у ціні, фото https://chesnok.in.ua/

Чим ближче кінець року й сезон покупок до свят, тим більше починає розкручуватись «маховик інфляції». Причому йдеться вже не тільки про сумно «знамениті» через подорожчання яйця, але й про овоч, без якої багато українців не уявляють зимову кухню — часник.

Такий висновок можна зробити з даних, які публікує Мінфін.

Згідно з ними, середня ціна на цей продукт у грудні 2024 року вже досягла 178,58 грн за кілограм, а в деяких торгових мережах його продають і по 207 гривень.

Ціни на часник на середину грудня виглядають так:
- Auchan Часник (1 кг) 156,00 грн.
- Megamarket Часник (1 кг) 198,80 грн.
- Metro Часник (1 кг) 207,90 грн.
- Novus Часник (1 кг) 169,00 грн.

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Дорожчати часник почав у листопаді, що було викликано підвищенням попиту. Адже у холодний сезон часник є популярним продуктом через його корисні властивості.

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Також вплинуло зменшення запасів на складах через сезонний характер.

У грудні ціна стабільно підвищується. Прогнозується, що така тенденція триватиме до кінця зимового сезону.

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Очікується, що до кінця зими ціни можуть продовжити зростати, оскільки попит на часник традиційно високий у холодний період. Якщо нинішня тенденція збережеться, середня ціна на часник може перевищити 190 грн/кг до кінця січня.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Україні суттєво виросла ціна на картоплю. За даними експертів, картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року.

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