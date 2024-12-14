Інфляція «зривається з ланцюга»: які продукти дорожчають найшвидше

В Україні знову прискорилась споживча інфляція, і деякі продукти скоро можуть стати недоступними для більшості громадян.

Про це з посиланням на дані Державної служби статистики пише ТСН.

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Порівняно з жовтнем вартість продуктів збільшилася в середньому на 4%, а за рік — на 14,4%. Лідером здорожчання стали яйця, чия ціна зросла на 54,6% за місяць і на 30,6% за рік. Таке зростання цін пояснюється сезонними особливостями, зниженням обсягів виробництва і здорожчанням кормів.

Молочні продукти за місяць здорожчали на 5,6%. В цьому разі збільшення вартості пов'язане з високими витратами на виробництво і транспортування.

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Зростання цін не оминуло й овочі. Через обмежену кількістю на ринку і складнощі в логістиці вони здорожчали на 13,7% за місяць і на 62,9% за рік.

У зв'язку зі здорожчанням зерна та енергоносіїв хліб здорожчав на 2,2% за місяць, а макаронні вироби — на 1,7%.

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Однак ціна фруктів знизилася на 1,5% за місяць, хоча за рік вони здорожчали на 24,7%. Також цукор можна придбати на 3,6% дешевше, ніж торік. Це може бути пов'язано зі збільшенням урожаю цукрових буряків.

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Згідно зі статистикою, інфляція в листопаді 2024 року за місяць становила 1,9%, за рік — 11,2%. Продукти харчування залишаються категорією, яка найбільше впливає на зростання споживчих цін.

Підвищення цін пов'язане з економічними та сезонними факторами, а також зростанням витрат виробництва.

Зазначимо, що у грудні 2024 року овочі можуть здорожчати до 15%, а фрукти — до 10%. Зокрема, ціна білокачанної капусти може зрости до 33 гривень, ріпчастої цибулі — до 20 гривень, а картоплі — до 37 гривень.



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