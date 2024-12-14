До новорічних свят дешевшати не буде: в Україні суттєво виросла ціна на популярний овоч

За умов збільшення попиту фермери продовжують підвищувати відпускні ціни на овочі, в тому числі на картоплю. Так, зараз вони вже декларують ціни на бульбу в діапазоні 22−30 грн/кг. Це в середньому на 22% дорожче, ніж тижнем раніше, зазначає галузеве видання East-fruit.

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«Активізацію торгової активності в даному сегменті пов'язують зі збільшенням зацікавленості гуртових компаній та роздрібних мереж, які вже почали формувати запаси на період новорічних свят», — йдеться у статті.

Разом з тим не виключається подальше зростання цін у даному сегменті, але різкого подорожчання не варто очікувати.

На сьогодні, зазначають експерти, картопля в Україні надходить у продаж уже в середньому на 85% дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Значне підвищення ціни обумовлено скороченням виробництва бульби в Україні. Головною причиною неврожаю стала посуха в літній період.

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