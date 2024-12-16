Made in Ukraine: Camotec відкриває у Києві перший брендовий магазин одягу для тактичних завдань та активного відпочинку

Український виробник функціонального одягу для тактичних завдань та активного відпочинку Camotec відкриває свій перший флагманський магазин у Києві.

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Урочисте відкриття відбудеться 19 грудня 2024 року за адресою вул. Георгія Кірпи 2Б.

Попри складні умови воєнного часу, компанія розвивається та доводить, що українська продукція може успішно конкурувати з імпортною.

Camotec спеціалізується на виробництві високоякісного функціонального одягу для двох ключових напрямків:

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• Тактичний одяг для військових, правоохоронців та служб безпеки.

• Спеціалізований одяг для активного відпочинку, включаючи риболовлю, полювання та туризм.

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Тактичний одяг для військових, правоохоронців та служб безпеки

«Відкриття магазину у столиці — це не лише про бізнес, це про віру в українське виробництво та його майбутнє, — зазначає власник компанії Сергій Шевельов. — Ми продовжуємо працювати, створювати нові якісні товари, розробляти креативні концепти для забезпечення економічної незалежності України та підтримки наших захисників, спільними діями наближаємо нашу перемогу».

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У день відкриття Camotec організовує благодійну акцію, запрошуючи військових, щоб подарувати набори тактичного одягу, продовжуючи регулярно допомагати захисникам.

Соціальна відповідальність та активна громадянська позиція — ключові цінності Camotec.

Компанія підтримує українських військових та їхні родини, поєднуючи розвиток бізнесу з важливою соціальною місією. Новий офлайн-магазин у Києві запрошує жителів і гостей столиці особисто оцінити якість продукції та отримати професійні консультації щодо вибору функціонального одягу.

Про Camotec

Camotec — український виробник функціонального одягу, що спеціалізується на створенні високоякісного інноваційного одягу для активного відпочинку. Компанія заснована 2013 року. Вона просуває концепцію пошарового одягання, що забезпечує комфорт, незалежно від ситуацій та робить ставку на відмінну якість продукту завдяки інноваційним матеріалам та увазі до деталей.

[email protected]

camotec.ua

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