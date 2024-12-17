Агенція оборонних закупівель не використовує бюджет та зриває поставки: чому таке можливе?

Наприкінці листопада країну сколихнув скандал — розпорядженням № 1191-р Кабмін передав 23 мільярди гривень Міністерства оборони України Адміністрації Державної прикордонної служби. Як виявили журналісти-розслідувачі, це бул сплановане рішення для закупівлю боєприпасів у єдиного постачальника — польської компанії-посередника («прокладки», як часто називають посередників у подібних угодах) «PHU Lechmar Sp.z.o.o», яка до цього мала невиконаний контракт з тією ж Агенцією оборонних закупівель.

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14 грудня Міністерство оборони України прокоментувало виданню «LIGA.net» рішення щодо такого розподілу коштів: на кінець листопада Агенція оборонних закупівель мала 45 мільярдів гривень нерозподілених коштів.

Але виглядає так, що передача 23 мільярдів від МОУ до ДПСУ може бути, образно кажучи, коктейлем з присмаком корупції та … саботажу. Бажання одних чиновників заробити на закупівлі у єдиного постачальника-посередника дивним чином співпало з непрофесіоналізмом інших чиновників та небажанням розподілити державні кошти на вчасну поставку боєприпасів.

Ситуація дивна — листопад місяць, а Агенція оборонних закупівель досі не визначила, куди направить 1/7 частину свого річного бюджету! Невже наші захисники повністю забезпечені дронами, боєприпасами, якісними мінометними мінами і всім іншим?

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У ЗМІ неодноразово посилались на джерела в Міноборони, які розповідають, що невдоволення роботою Марини Безрукової зростає — Агенція не тільки не використовує надані бюджетом кошти, але й жонглює потребами військових, укладаючи контракти тільки на те, що пропонують афілійовані постачальники — без уваги на строки чи ціни.

«Агенція працює за принципом: краще не використати кошти, аніж купити щось не у своїх» — кажуть у Міноборони", — написав політолог Андрій Миселюк.

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Критична ситуація знову виникає з 120 мм мінометними боєприпасами — на цей рік Агенція законтрактувала більше 1 мільйону мін такого калібру, але Збройні Сили отримали … лише 35% планованих обсягів. Це при тому, що Агенція не зупиняє постачання «проблемних» мін від державних заводів.

За наявною інформацією, результати 2024-го року вже не хвилюють Марину Безрукову — вона зараз намагається укласти якомога більше контрактів на наступні періоди…

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Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» повідомляли про зриви постачання боєприпасів через проблеми з виконанням контрактів державними підприємствами.

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