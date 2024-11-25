41.16 / 41.70 43.15 / 43.87
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Удар по фронту та оборонному бюджету: Кочетков про браковані міни від українського виробника

14:39 25 листопада 2024
міни

Про постачання Збройним Силам України неякісних мінометних мін українського виробництва говорилося вже не раз. Це стає масштабною проблемою, яка безпосередньо впливає на хід бойових дій. На це звертає увагу блогер Олександр Кочетков у своєму дописі на Facebook.

За його словами, частина цих боєприпасів не вибухає після пострілу, а деякі — вибухають у стволі міномета, створюючи загрозу для українських військових.

Кочетков зазначає, що за контрактом, укладеним «Агенцією оборонних закупівель», яку очолює Марина Безрукова, із підприємством, що входить до системи Мінстратегпрому, виконання замовлення на 120-мм міни відбулося лише на 18%, тоді як термін виконання добігає кінця. До того ж майже 10% виготовлених мін виявилися бракованими.

Попри застереження від радниці Міністерства оборони Дани Ярової щодо обмежених виробничих спроможностей цього підприємства, «Агенція оборонних закупівель» продовжила укладати контракти з підрядником. Нині виконання замовлення опинилося під загрозою.

РЕКЛАМА

За словами блогера, правоохоронні органи вже розслідують ці факти і є надія на швидкі результати.

Водночас він наголошує, що такі випадки недбалості не тільки підривають боєздатність української армії, але й ставлять під загрозу життя захисників.

РЕКЛАМА

Раніше про те, що Міноборони не перевіряє якість мінометних мін, які «Укроборонпром» постачає на фронт, говорив відомий журналіст Юрій Бутусов.

РЕКЛАМА

33

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Галкін, Пугачова, Орбакайте, Ліза та Гаррі

Галкін показав, як готується до повернення додому, а Пугачова трохи «дорікнула» Паулсу

Принц Гаррі та Меган Маркл

Останнє Різдво: принц Гаррі та Меган Маркл через загрозу депортації прийняли важливе рішення

карта

Карта Таро тижня «Туз Мечів»: що на нас чекає з 25 листопада по 1 грудня

карти

Рибам — «Верховна Жриця», Близнюкам — «Туз Жезлів», а Терезам — «Закохані»: Таро-прогноз на 25 листопада

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту