Удар по фронту та оборонному бюджету: Кочетков про браковані міни від українського виробника

Про постачання Збройним Силам України неякісних мінометних мін українського виробництва говорилося вже не раз. Це стає масштабною проблемою, яка безпосередньо впливає на хід бойових дій. На це звертає увагу блогер Олександр Кочетков у своєму дописі на Facebook.

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За його словами, частина цих боєприпасів не вибухає після пострілу, а деякі — вибухають у стволі міномета, створюючи загрозу для українських військових.

Кочетков зазначає, що за контрактом, укладеним «Агенцією оборонних закупівель», яку очолює Марина Безрукова, із підприємством, що входить до системи Мінстратегпрому, виконання замовлення на 120-мм міни відбулося лише на 18%, тоді як термін виконання добігає кінця. До того ж майже 10% виготовлених мін виявилися бракованими.

Попри застереження від радниці Міністерства оборони Дани Ярової щодо обмежених виробничих спроможностей цього підприємства, «Агенція оборонних закупівель» продовжила укладати контракти з підрядником. Нині виконання замовлення опинилося під загрозою.

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За словами блогера, правоохоронні органи вже розслідують ці факти і є надія на швидкі результати.

Водночас він наголошує, що такі випадки недбалості не тільки підривають боєздатність української армії, але й ставлять під загрозу життя захисників.

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Раніше про те, що Міноборони не перевіряє якість мінометних мін, які «Укроборонпром» постачає на фронт, говорив відомий журналіст Юрій Бутусов.

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