Період передсвяткового клопоту та реалізації задуманого: Таро-прогноз на тиждень з 23 по 29 грудня

П'ятниця, 20 грудня, буде досить непростим днем для представників багатьох знаків зодіаку. А ще більше сюрпризів може принести передноворічний тиждень, коли потрібно буде завершити багато справ й готуватися до зустрічі Нового року, застерігають знавці руху зірок, передає видання «Інформатор».

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Автори свій прогноз будуть на наступних фактах: у четвер та п'ятницю, 26−27 грудня, на небі сформується напружена конфігурація — квадрат з трьох планет: Меркурій, Сатурн та ретро Юпітер.

Ми можемо відчувати у цей час підвищену емоційність, недовірливість, нас можуть охопити сумніви.

А 28 грудня Венера увійде у напружений аспект з ретро Ураном. Тож люди, які й так чутливі за природою, можуть стати особливо уразливими, схильними драматизувати ситуацію.

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«Загалом, усім нам варто приділяти увагу наступного тижня не тільки роботі та передсвятковим турботам, а й відпочинку, повноцінному сну», — радять знавці руху небесних світил.

Овен

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Овни будуть змушені діяти рішуче, щоб реалізувати задуми або проєкти. Але зірки радять зважено підходити до усіх справ, щоб вдало довести їх до кінця. Можливе кар'єрне зростання або любовна перемога. Все ж таки варто поєднувати активність з відпочинком, не перевтомлюватися і зберігати логічність мислення.

Телець

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Тільці можуть заробити максимальний прибуток й одразу витратити надто багато грошей на шопінг. Є високий ризик, що виникнуть проблеми у стосунках. Варто відрізняти нездійсненні мрії від реальності, щоб уникнути розчарувань.

Близнюки

Близнюки можуть переживати душевний неспокій, почуття провини. Але ці хвилювання занадто перебільшені. Шлях до вирішення проблем буде знайдено. Ви звільнитеся від своїх страхів та сумнівів. Можлива поїздка або навіть подорож, яка складеться вдало.

Рак

На Раків чекають нові повороти та можливості. Новий проєкт стане вашим пріоритетом, у вас з'являться інструменти та ресурси для його реалізації своїх цілей. В особистому плані ви зустрінете таку людину, яку шукали вже багато часу.

Лев

Тиждень буде насичений подіями та напругою. Можливі розбіжності на роботі чи в сім'ї. Можуть бути важкі переговори чи складний іспит. Але ваша відповідальність, організованість та цілеспрямованість подолають усі перепони, адже Лев — це цар звірів.

Діва

Для Дів буде цікавий тиждень. Можливі новини чи події, які змінять ваше життя. Діви можуть опинитися перед доленосним вибором. Рішення потрібно буде приймати дуже швидко. Не дайте консерватизму завадити новому у вашому житті.

Терези

Для Терезів тиждень буде зі значними грошовими надходженнями. Хтось неочікувано надасть вам допомогу або просто підкине грошей. Ви також можете отримати важливу інформацію від людини, яка є для вас авторитетом.

Скорпіон

Скорпіони на цьому тижні завершать всі розпочаті проєкти, щоб почати Новий рік з чистого аркуша. Проблеми будуть вирішуватися легко за допомогою вашої цілеспрямованості та старих зв'язків. Перед святами гарно зустрітися зі старими друзями та чудово провести час.

Стрілець

Для Стрільців на цьому тижні буде багато руху та спілкування. Є всі шанси вирішити складні питання. Але варто добре підготували всі необхідні папери та визначитись зі шляхами реалізації нових проєктів. Тиждень сприятливий для бізнесу, налагодження зв'язків.

Козоріг

Козорогам на цьому тижні необхідні будуть впевненість у своїх силах та оптимізм, адже цілі можуть виглядати недосяжними, а можливості обмеженими. Не дозволяйте обставинам чи негативно налаштованим людям збити вас з курсу. Ваша цілеспрямованість допоможе подолати перешкоди, вірте у себе та у свій успіх.

Водолій

На Водоліїв на роботі чекають перевірки та додатковий контроль. Водночас при грамотному плануванні та старанності ви зможете досягти наступного тижня своїх цілей, реалізувати намічені плани. В особистому житті ви можете зіткнутися з ревнощами партнера.

Риби

Риби будуть пробувати завершити всі розпочаті справи все встигнути по максимуму. Успішною буде спільна діяльність, поєднання зусиль. Очікуються приємні події у родинному колі. Вас буде супроводжувати успіх, настрій буде позитивним і піднятим. Можливий початок нового проєкту, ініціативи, яка принесе успіх у майбутньому.

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