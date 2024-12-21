Фахівці зі східних прогнозів склали прогноз на тиждень із 23 по 29 грудня. Їхні рекомендації допоможуть відпустити колишні тривоги, покращити поточні обставини та побудувати більш радісний та успішний шлях у майбутнє, пише slovofraza.com.

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Щур

Щурам потрібно багато енергії, мотивації та рішучості, щоб справлятися з несподіваними життєвими поворотами. Потрібно зосередитися на справді важливих справах і триматися подалі від людей, які можуть зруйнувати ваш внутрішній спокій.

Бик

Бездіяльність Биків у ці дні може позбавити їх значних переваг, тому важливо бути активними та допитливими. Не треба бояться вкладати час та енергію в те, що справді дорого.

Тигр

Тиграм важливо звільнитися від впливу токсичних людей, особливо серед найближчого оточення. Потрібно мінімізувати контакти з тими, хто критикує їх ідеї або ставить під сумнів їх здібності.

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Кролик

Чутливість Кроликів до навколишніх подій та емоцій інших людей дозволить передбачити обман. Зараз важливо діяти обережно, і можливо доведеться йти на хитрість, щоб досягти бажаного.

Дракон

У Драконів на тижні всі проблеми та невдачі залишаться у минулому. На них чекає продуктивний та інтенсивний період. Не потрібно поспішати та дозволяти перешкодам збити з курсу.

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Змія

Змії в це будуть бачити свої фінансові перспективи чіткіше. Час підійде для нових починань у бізнесі та інвестиціях. Потрібно бути стійкими та не піддаватися на маніпуляції.

Кінь

Коням потрібно очистити простір навколо себе, щоб відновити свою енергетику та біополе. Важливо також підтримувати міцні зв'язки із близькими людьми. В особистому житті можливі позитивні зміни.

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Коза

Козам обов'язково варто зайнятися наведенням чистоти, щоб зустріти Новий рік у гармонії з навколишнім простором. Вони можуть отримати подарунок від близької людини чи приємний комплімент від знайомих.

Мавпа

У Мавп розпочнеться період боротьби зі своїми слабкостями. Цей тиждень стане яскравим і насиченим подіями, а також буде сповнений випробувань. Важливо не намагатися одразу вирішити усі проблеми.

Півень

У Півнів багато з труднощів можуть обернутися тріумфом у найближчому майбутньому. Потрібно прагнути до впевнених дій і не дати сумніву взяти гору.

Собака

У Собак активуються приховані резерви їх енергії, що дозволить їм вирішувати труднощі у побуті та на роботі набагато швидше. Час буде вдалим та ідеально підійде для розваг, пошуку натхнення і навіть для флірту.

Свиня

Свиням слід перестати зациклюватися на минулому і переключити свої думки на щось позитивне та приємне. Потрібно діяти, а не чекати, доки все зміниться само собою. У бізнесі та на роботі краще вибрати оборонну позицію.

Як писали «ФАКТИ», раніше астрологи склали грошовий гороскоп на 2025 рік для всіх знаків Зодіаку.

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