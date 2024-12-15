Початок нового робочого тижня пройде під егідою повного Місяця у знаку Близнюки, що відбудеться 15 грудня об 11:02 за київським часом. Дія цієї повні, як стверджують астрологи, ще впливатиме на всі знаки зодіаку протягом двох, а то й чотирьох наступних днів.

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А знавці східної астрології розповіли, яким буде тиждень 16−22 грудня для всіх представників зодіакального кола, пише slovofraza.com.

Пацюк

Гороскоп для Пацюків радить знаку позбутися накопичених останнім часом негативних емоцій. Адже це погано позначається як на психіці, а й на фізичному стані. Зірки радять знаку більше спілкуватися з приємними їм людьми, уникати перевантажень — як фізичних, так і розумових. Цього тижня Пацюкам краще зайнятися своїми проблемами, а не зриватися на оточуючих.

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Бик

Гороскоп на тиждень обіцяє Бикам удачу і у коханні, і у справах. Зірки радять знаку зосередити увагу на плануванні, і тоді все задумане втілиться у життя. Загалом цей тиждень чудово підходить для складання планів на майбутнє та прийняття відповідних рішень. Наприкінці семиденки Бикам варто стежити за гаманцем — можливі несподівані витрати.

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Тигр

Гороскоп для Тигрів обіцяє знаку час змін та нових можливостей. Зірки радять Тиграм задля досягнення успіху цілеспрямовано діяти, а не «чекати біля моря погоди». Ці сім днів чудово підійдуть для того, щоб ретельно обміркувати і розпланувати те, як ви втілюватимете в життя свої цілі. Також на цьому тижні можна позбавлятися шкідливих звичок та інших недоліків. Причому чим активніше знак над цим працюватиме, тим швидше настануть позитивні зміни в житті.

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Кролик

Гороскоп на тиждень для Кроликів обіцяє знаку гармонію, а зірки радять для її досягнення опрацювати існуючі життєві протиріччя. Кроликам варто довіряти своїй інтуїції та відмовитися від спілкування з токсичними людьми. Жити стане набагато простіше, якщо знаку вдасться опанувати свої емоції.

Дракон

Гороскоп на тиждень для Драконів попереджає, що знаку може пощастити з фінансами, проте для цього слід добре попрацювати. Знак може також розраховувати на підтримку близьких людей. Зірки радять зосереджувати свою увагу не тільки на роботі чи допомозі іншим, але й приділяти час відпочинку — дотримання балансу дозволить Драконам почуватися комфортно.

Змія

Гороскоп на тиждень для Змій обіцяє знаку натхнення, коли перед творчими людьми відкриються нові обрії. Не виключено, що деяким представникам пощастить в особистому житті. Також астрологи попереджають про зміни у житті вже найближчим часом. Вони не будуть глобальними, проте згодом покажуть, що все, що сталося, — на краще.

Кінь

Гороскоп на тиждень для Коней радить знаку не нехтувати турботою про своє здоров'я. Адже перевтома, серед іншого, може стати причиною дратівливості та конфліктних ситуацій. Зірки радять представникам знаку дати організму відпочити та виявляти стриманість, що допоможе уникати проблем з оточуючими.

Коза

Гороскоп для Кіз попереджає, що наприкінці тижня можливі невеликі кризи, проте серйозних труднощів вони не доставлять знаку. Зірки радять народженим під цим знаком зодіаку у ці дні працювати над собою та зберігати спокій. Можливо, Козам вдасться досягти внутрішньої гармонії та зайнятися самопізнанням.

Мавпа

Гороскоп на тиждень для Мавп припускає, що знак у ці сім днів впритул займатиметься собою, коханим. Це стосуватиметься не лише здоров'я, а й зовнішнього вигляду. Період, який в цілому сприятливий для створення домашнього затишку, підійде і для зміни іміджу або оновлення гардеробу.

Півень

Гороскоп для Півнів попереджає, що знаку в ці сім днів варто зосередитись на своїх цілях. При цьому зірки радять знаку «не їсти себе» — самокритика лише забере у вас сили. Цей час добре підходить для ухвалення важливих рішень. Зірки обіцяють, що в житті знака незабаром розпочнеться новий етап, а досягти успіху допоможуть рішучість та впевненість у собі.

Собака

Подумати про здоров'я радить і гороскоп для Собак. Зірки радять цього тижня знаку діяти обачно — така поведінка дозволить уникнути зайвого клопоту, у тому числі й у питаннях, пов'язаних із фінансами. За прогнозами астрологів, у знака ймовірні зміни в особистому житті — можливо, Собака зустріне людину, яка стане для неї важливою. Втім, астрологи радять і до цього підходити вдумливо.

Свиня

Гороскоп на тиждень для Свиней радить знаку берегти сили та попереджає про старі помилки, які можуть нагадати про себе. У тому числі ці помилки можуть стосуватися і особистих відносин. Зірки радять робити з них висновки, не падати духом та дбати про свій внутрішній світ.

Нагадаємо, що до 23 лютого 2025 року Марс продовжить перебувати в ретроградній фазі, що буде особливо сприятливим для чотирьох знаків зодіаку: Стрільців, Близнюків, Водоліїв та Скорпіонів.

Фото Pixabay

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