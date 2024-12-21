Левам потрібно підтягнути «хвости», а Стрільцям корисно трохи помріяти: гороскоп на неділю, 22 грудня

Астрологи, які раніше склали фінансовий гороскоп на поточний тиждень, дали прогноз на 22 грудня для всіх знаків Зодіаку. Цей день сприятливий для того, щоб провести аналіз своєї діяльності та своїх помилок, пише ТСН.

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Козеріг

Козерогам доведеться вирішувати важливі завдання. Шлях вирішення проблеми вони отримають начебто звідкись з висоти, він прийде сам собою.

Водолій

Водоліям доведеться навести лад у справах — як професійних, так і домашніх. Після цього вони матимуть можливість братися за важливі проекти.

Риби

Рибам потрібно підготуватися до виступу у понеділок. Потрібно скласти тези заздалегідь і потренуватися в красномовстві.

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Овен

Якщо доведеться давати поради друзям та близьким людям, потрібно ґрунтуватися на власному досвіді. Тож ви налаштуєте їх на позитив.

Телець

Тельцям цього дня потрібно відпочивати та накопичувати сили для майбутніх звершень. Поспішати з реалізацією планів не варто.

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Близнюки

Близнюкам не потрібно ставити перед собою багато різноспрямованих цілей, необхідно вибрати одну-дві та сконцентруватися на них.

Рак

Ракам найважливіші справи потрібно зробити у першій половині дня, коли сил та мотивації у них буде більше.

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Лев

Левам потрібно приділити достатньо часу підтягування «хвостів». Це стосується як побутових справ, і професійної сфери.

Діва

Дівам потрібно виявити великодушність. Їм не варто відштовхувати людей, які визнали свої помилки і вибачилися.

Терези

Терезам не варто поспішати з допомогою оточуючим людям. Потрібно подумати про те, чим вони можуть їм допомогти і постаратися не погіршити становище.

Скорпіон

Скорпіонам, які планували провести операції з нерухомістю, не варто гаяти часу. Потрібно діяти за допомоги сприятливих обставин.

Стрілець

Стрільцям потрібно дозволити собі трохи помріяти. Мрії, які видадуться нездійсненними, стануть реальністю в першу чергу.

Раніше «ФАКТИ» опублікували східний гороскоп на тиждень 23 — 29 грудня.

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