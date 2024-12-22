У перші дні російського вторгнення пішов добровольцем: на війні загинув пілот БПЛА з Київщини

Обороняючи рідну землю до останнього подиху, смертю героя загинув ще один захисник України. На війні поліг Дмитро Лісієнков з Фастова Київської області. Бійцю навіки 26 років, повідомляє пресслужба громади.

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«Дмитро закінчив Київське вище професійне училище деревообробки. Потім проходив строкову військову службу в місті Києві в ЗСУ, отримав посаду старшого солдата та пам'ятний нагрудний знак від „Національного університету оборони України імені Івана Черняховського“. Наприкінці проходження служби познайомився зі своєю майбутньою дружиною Дариною, з якою створили щасливу сім'ю у 2019 році. Подружжя виховувало двох доньок», — йдеться у повідомленні.

В цивільному житті Дмитро Лісієнков працював на пошті, а вже 28 лютого 2022 року добровільно звернувся до Фастівського військкомату та вступив до 8 окремого стрілецького батальйону, кулеметного взводу.

«Під час ротації постійно набував нових знань. Спочатку Дмитро був мінометником, а потім, після навчання на оператора БПЛА у 2023 році, перевівся в 59 бригаду. Спочатку був в штурмовиках, а потім — зовнішнім пілотом безпілотних літальних апаратів», — розповіли земляки героя.

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Свій останній бій Дмитро Лісієнков прийняв 4 вересня 2024 року. Сталось це під час виконання бойового завдання на Донеччині внаслідок влучання ворожого FPV-дрона. Тільки тепер вдалось забрати тіло воїна додому. У бійця залишились батьки, сестра, дружина та діти…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що на Полтавщині попрощалися з солдатами Анатолієм та Євгенієм Шаповалами — батько з сином загинули в один день.

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