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Нічна атака ворога: в Повітряних силах назвали кількість збитих та локаційно втрачених БПЛА

11:52 24 грудня 2024
Робота ППО по дронах, фото з відкритих джерел

Чергова атака російських дронів на Україну ще триває. Наразі в українському небі ще літає ворожий безпілотник.

За даними командування Повітряних сил, росіяни запустили по нашій території 60 ударних БПЛА з Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська.

Станом на 10.00 підтверджено збиття 36 «шахедів» та безпілотників інших типів.

«Через активну протидію Сил оборони 23 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків). Один — БпЛА в повітрі», — повідомили військові.

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Сили ППО працювали у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Запорізькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях.

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Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Як повідомляли «ФАКТИ», цієї ночі українські дрони атакували аеродром Міллерово в Ростовській області росії. З цього аеродрому російські штурмовики Су-25 завдають удари по мирних українських містах.

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