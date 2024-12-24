Ворог знову атакує Україну: де лунають вибухи та збивають безпілотники

В ніч на вівторок, 24 грудня, російський ворог знов запустив по території України «шахеди». Зокрема, на Київщині повітряна тривога лунала двічі впродовж ночі, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).

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У Києві та області лунали вибухи — працювала ППО.

На Дніпропетровщині цієї ночі та вранці оборонці неба збили 7 ворожих БпЛА, повідомив керівник ОВА Сергій Лисак.

За його словами, агресор з артилерії обстрілював Нікопольщину. Цілив по району вночі та вранці. Влучив по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах.

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В результаті обстрілів сталася пожежа. Пошкоджені 3 приватні будинки, господарська споруда та авто. У Павлоградському районі внаслідок ворожої атаки понівечена лінія електропередач.

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Прифронтова Запорізька область впродовж доби зазнала 200 ударів ворога. Росіяни били по 13

населених пунктах, повідомив керівник військової адміністрації Іван Федоров.

Надійшло 9 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.



На Сумщині протягом дня росіяни здійснили 18 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів.

За інформацією очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна, російські військові били по житлових кварталах населених пунктів Херсонщини. Пошкодили 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватний автомобіль.

«Через російську агресію 1 людина загинула, ще 2 — дістали поранення», — зазначив Прокудін.

На фронті за минулу добу відбулося 235 бойових зіткнень, противник завдав 12 авіаційних ударів із застосуванням 37 КАБ, понад 490 ударів дронами-камікадзе та здійснив більш як три тисячі обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння, повідомили в Генштабі ЗСУ.

Найінтенсивніші ворожі штурми — на Курському, Времівському, Курахівському та Покровському напрямках.

Також в Генштабі показали втрати ворога на всіх напрямках фронту.

Нагадаємо, напередодні противник атакував Україну 72-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками інших типів Брянська та Орла. Сили ППО знищили 47 БпЛА різних типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Хмельницькій та Одеській областях. Ще 25 ворожих дронів були локаційно втрачені.

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