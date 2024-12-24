В росії дрони атакували аеродром Міллерово: названо можливу мету атаки

Аеродром Міллерово в Ростовській області росії — одне з місць, звідки штурмовики Су-25 завдають удари по мирних українських містах.

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Саме ця авіабаза росіян й стала законною військовою ціллю для українських дронів, пише видання Forbes.

Автори статті допускають, що метою таких ударів по аеродромах рф не завжди є знищення конкретних будівель або одиниць обладнання. На це впливає і використання Україною боєприпасів дальнього ураження — західних ракет та власних ракет та безпілотників. Це примушує росіян переміщувати свої сили все далі від лінії фронту.

За даними Forbes, минулого року комерційні супутники засікли десятки винищувачів Су-25 та Су-30 у Міллеровому. Але вже цієї осені ті самі супутники зафіксували лише кілька Су-25.

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Ймовірно, росіяни евакуювали свої літаки далі від лінії фронту на відстань понад 600 кілометрів. Однак це не значить, що атаки на аеродроми росіян безглузді. Адже тепер обмежено частоту польотів російських бойових літаків протягом тижня. Також обмежено час їхнього перебування над лінією фронту, що робить їх менш корисними.

Раніше ми розповідали про атаки на авіабазу Дягілєво у російській Рязані. На ній дислоковані 43-й Центр бойового застосування та переучування льотного складу, який оснащений літаками Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-134УБЛ, Ан-26.

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Крім того, на цьому летовищі розташований 203-й окремий авіаполк літаків-заправників, оснащений літаками-заправниками Іл-78. А поруч з авіабазою Дягілєво також розташований 360-й авіаційний ремонтний завод. Відстань від Рязані до кордону з Україною становить близько 700 кілометрів.

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