Вислужувався перед загарбниками: у Бердянську підірвали автомобіль голови окупаційної ради міста
На окупованій території Україні продовжують знищувати зрадників, палають награбовані ними автівки та житло. Зокрема, вранці 24 грудня у тимчасово окупованому Бердянську підірвали автомобіль, який міг належати голові окупаційної ради міста Василю Нечеті.
Про це повідомляють «Новини Донбасу».
Автомобіль підірвали у дворі будинку Європейська, 56. На місці подій працювала бригада швидкої допомоги, втім наразі невідомо чи постраждав особисто Нечет.
Як розповідають «Новини Донбасу», зрадник раніше завідував будинком культури «Нафтохімік», втім, після початку повномасштабної війни одразу перейшов на бік окупантів.
Після цього активно брав участь у становленні російської влади, схиляв на бік ворога інших працівників культури. Також Нечет записався до лав партії «Єдина Росія» й зрештою був призначений головою окупаційної ради.
Також про підрив авто зрадника повідомив й радник мера Маріуполя Андрющенко.
«Свят Вечір почався зі світанку. Не для мраZоти. Хорошо», — написав Андрющенко.
Нагадаємо, на початку грудня в окупованому Донецьку підірвали авто начальника Оленівської колонії «ДНР», він загинув.132
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