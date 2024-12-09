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У центрі Донецька підірвали автомобіль з начальником сумнозвісної Оленівської колонії, — ЗМІ (відео)

9:36 9 грудня 2024
В Донецьку підірвали машину керівника колонії в Оленівці, фото скріншот відео

Нещодавно в тимчасово окупованому Луганську була підірвана автівка з російським офіцером, а наразі вибух пролунав в Донецьку.

Як повідомляє речник Української добровольчої армії Сергій Братчук, за попередніми даними, це була автівка начальника Оленівської колонії — він знаходиться у важкому стані.

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Нагадаємо, що йдеться про начальника колонії, де окупанти здійснили теракт, обстрілявши приміщення з полоненими українськими військовими у липні 2022 року. Загарбники намагалися покласти провину за це на ЗСУ.

Влітку цього року ексочільникам «Оленівської колонії» СБУ повідомила про підозри у причетності до загибелі полонених українських захисників. Це колишній керівник «Волноваської колонії днр» в Оленівці Сергій Євсюков та його перший заступник колаборант Дмитро Нейолов.

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В автівку Євсюкова заклали вибухівку, фото з мережі

Машину керівника колонії в Оленівці підірвали у центрі міста, фото з мережі

Нагадаємо, що цієї осені під час обміну полоненими в Україну повернувся боєць полку «Азов» Владислав Андріанов, який пережив теракт у Оленівці. Його дівчина — поліцейська з Маріуполя Мар'яна Чечелюк — також була у ворожому полоні, її повернули у травні 2024 році.

Через Оленівку пройшов і начальник Маріупольського військового госпіталю полковник медичної служби ЗСУ, Герой України Віктор Івчук. Він повернувся також під час нещодавнього обміну. Напередодні його повернення в Україну дружина медика дала ексклюзивне інтерв'ю «ФАКТАМ» («Після поранення мій чоловік жив на знеболювальних, і невідомо, як він обходиться без них у полоні», — дружина Героя України Віктора Івчука).

Фото — скріншот

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