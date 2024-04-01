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Події

Кінець зрадника: на Луганщині підірвали відомого колаборанта (відео)

17:15 1 квітня 2024
Валерій Чайка

Боротьба з колаборантами триває. В окупованому Старобільську Луганської області був ліквідований колаборант Валерій Чайка. Про це повідомляє Telegram-канал «Цитадель.Схід».

«Внаслідок вибуху автомобіля в окупованому Старобільську подох зрадник України Чайка Валерій Григорович. У 2022 році Чайка перейшов на бік окупантів, був призначений «радником голови адміністрації Старобільського району т.зв. «лнр». Брав активну участь у створенні нових окупаційних органів. Така доля чекає всіх зрадників України», — йдеться у повідомленні Telegram-каналу.

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Чайка Валерій Григорович народився 14 липня 1949 року в місті Старобільськ Луганської області. До 24 лютого 2022 року зрадник проживав у Старобільську. До вторгнення неодноразово відвідував рф. З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію Луганської області Чайка став зрадником, перейшовши на бік агресора.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно внаслідок удару ЗСУ по Лисичанську знищено одного з «міністрів» «лнр». А в окупованій частині Запорізької області майже одночасно загинули два російські колаборанти, які займалися організацією так званих виборів російського диктатора володимира путіна.

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