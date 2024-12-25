41.68 / 42.29 43.50 / 44.25
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

СБУ знищила важливий арсенал ворога на одному з найбільших полігонів росії

15:49 25 грудня 2024
Україна завдала удару по Ростовській області Росії&nbsp;— Фото: Служба безпеки України

Україна продовжує нищити ворога. Служба безпеки України 25 грудня атакувала далекобійними дронами склад боєприпасів на одному з найбільших військових полігонів росії — «Кадамовський». Він розташований поблизу Новочеркаська в Ростовській області. Про це інформує Суспільне з посиланням на джерела в СБУ.

Так, склад боєприпасів, який забезпечував окупаційні війська на Краматорському напрямку, повністю знищено.

«Саме його ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Завдяки зусиллям СБУ, тепер у росіян значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії. Наші дронові санкції проти російської армії триватимуть», — розповіло джерело в СБУ.

Як писали «ФАКТИ», в ніч проти 25 грудня, було завдано удару по базі російських десантників на Курщині. Було атаковано пункт управління 810-ї обрмп у місті Льгов Курської області. Штаб розташовувався у покинутій цивільній будівлі. В мережу виклали відео, на яких зафіксовані наслідки ударів. Місцеві канали писали про атаку на цукровий завод та пошкоджені автівки.

РЕКЛАМА

Фото: Служба безпеки України

РЕКЛАМА

80

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Карти Таро

Близнюкам — «Імператриця», Скорпіонам — «Маг», а Водоліям — «Королева Пентаклів»: Таро-прогноз на 25 грудня

Різдвяний салат

Різдвяний салат: обов’язково приготуйте до зимових свят

Фото Pixabay

Із «тисячою Зеленського» не все так просто: у пенсіонерів проблеми з оформленням виплати на пошті та в банках

Принц Вільям та Кейт Міддлтон, фото з відкритих джерел

Роблять виняток на Різдво: стало відомо, яким правилом нехтують Вільям і Кейт на свято

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту