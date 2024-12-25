СБУ знищила важливий арсенал ворога на одному з найбільших полігонів росії

Україна продовжує нищити ворога. Служба безпеки України 25 грудня атакувала далекобійними дронами склад боєприпасів на одному з найбільших військових полігонів росії — «Кадамовський». Він розташований поблизу Новочеркаська в Ростовській області. Про це інформує Суспільне з посиланням на джерела в СБУ.

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Так, склад боєприпасів, який забезпечував окупаційні війська на Краматорському напрямку, повністю знищено.

«Саме його ворог використовував для забезпечення своїх військ на Краматорському напрямку. Завдяки зусиллям СБУ, тепер у росіян значні логістичні труднощі, які суттєво впливають на здатність вести бойові дії. Наші дронові санкції проти російської армії триватимуть», — розповіло джерело в СБУ.

Як писали «ФАКТИ», в ніч проти 25 грудня, було завдано удару по базі російських десантників на Курщині. Було атаковано пункт управління 810-ї обрмп у місті Льгов Курської області. Штаб розташовувався у покинутій цивільній будівлі. В мережу виклали відео, на яких зафіксовані наслідки ударів. Місцеві канали писали про атаку на цукровий завод та пошкоджені автівки.

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Фото: Служба безпеки України

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