Неспокійне Різдво: десятки дронів уночі атакували територію росії, а окупанти вдарили по Україні ракетами

У Святвечір, 24 грудня, росіяни у черговий раз завдали удару по Кривому Рогу, застосувавши балістику, та поцілили у житловий будинок. А ближче до ранку Різдва Христового, 25 грудня, ворог вдарив по Україні крилатими ракетамі зі стратегічної авіації та «Калібрами», а з комплексів С-300 (С-400) атакував Харків. Також у повітряному просторі України залишаються «шахеди», запущені росіянами напередодні.

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Про зліт групи стратегічної авіації ворога з авіабази «Олєнья» Повітряні сили ЗСУ повідомили після першої години ночі, а після п'ятої години ранку був зафіксований пуск «Калібрів» з Чорного моря.

Моніторинговий канал monitor пише, що росіяни використали крилаті ракети Х-101/55, запущені бортами Ту-95мс з пускових рубежів у Саратовській області рф; крилаті ракети 3м14 комплексу «Калібр», запущені флотом з рейду Новоросійська; балістичні зенітні керовані ракети 5В55/48Н6ДМ комплексів С-300/С-400 з території Бєлгородської області рф; авіаційні крилаті керовані ракети Х-59/69; БпЛА типів «Шахед-Герань», «Гербера» та БпЛА імітаційного призначення.

До речі, монітори стверджують, що одна з російських ракет перетнула кордон України з Молдовою, а потім «завітала» до Румунії.

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За даними каналу «Николаевский Ванек», ворог «працював» не лише по енергетичним об'єтам, але й бив по інфраструктурі, яка забезпечує водо- та газопостачання, а також опалення.

У зв'язку з цим в «Укренерго» повідомили про застосування заходів щодо обмеження споживання електроенергії. В ДТЕК оприлюднили графіки відключень для Київа, Київщини, Дніпропертовщини та Одещини.

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А міністр енергетики Герман Галущенко відзначив, що росіяни у черговий раз масовано атакує енергетику: «Оператор системи передачі вживає необхідні заходи обмеження споживання для мінімізації негативних наслідків для енергосистеми. Щойно буде дозволяти безпекова ситуація, енергетики будуть уточнювати завдані пошкодження».

В Харкові, по якому ворог завдав близько 15 ударів балістикою, троє містян постраждали. За інформацією очільника ОВА Олега Синєгубова, в місті виникло кілька пожеж, є пошкодження цивільної нежитлової інфраструктури.

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Також під масованим ударом перебувала Дніпропетровщина та обласний центр, де пролунало близько двох десятків вибухів. За інформацією керівника обласної військової адміністрації Сергія Лисака, противник намагався знищини енергосистему регіону.

«Вночі у Кривому Розі завершилася пошуково-рятувальна операція після ракетного удару, що стався напередодні. Загинув 43-річний чоловік. 17 людей постраждали, серед них дівчата 14 та 16 років. Госпіталізовані 12 поранених. У будинку зруйнований під'їзд з четвертого по перший поверхи. Ще 4 багатоквартирних будинки пошкоджені. Понівечені й 9 магазинів, 3 заклади харчування, понад два десятки авто», — зазначив він.

Перебували під атакою й західні регіони. Так, очільник Львівської ОВА Максим Козицький попереджав про загрозу для Стрия.

А місцеві телеграм-канали писали про вибухи у Бурштині на Івано-Франківщині, де розташована ТЕС — по ній ворог бив не вперше.

У той же час в російському міноборони також повідомляли про атаку з повітря та звітували про «знищення черговими засобами ППО 59 українських безпілотних літальних апаратів»: 26 — над територією Білгородської області, 23 — над територією Воронезької області, по три БПЛА — над територіями Курської, Брянської та Тамбовської областей, і один — над акваторією Азовського моря.

Нагадаємо, що днями ворог бив балістикою по Кривому Рогу, де був частково зруйнований 2-поверховий багатоквартирний житловий будинок. А також атакував столицю, де найбільше постраждав Голосіївський район.

Ілюстративне фото зі сторінки Германа Галущенка

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