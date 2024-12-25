ЗСУ завдали удару по штабу російських морпіхів у Курській області (відео)

У ніч проти 25 грудня, коли росіяни ракетами та дронами атакували енергетику України, «приліт» відчула на собі база російських десантників на Курщині.

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Як повідомляють в Страткомі ЗСУ, вночі було атаковано пункт управління 810-ї обрмп у місті Льгов Курської області. Штаб розташовувався у покинутій цивільній будівлі.

В мережу виклали відео, на яких зафіксовані наслідки ударів. Місцеві канали писали про атаку на цукровий завод та пошкоджені автівки, яки знаходилися біля епіцентру вибухів.

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За деякими даними, удар по штабу російських десантників було завдано HIMARS .

Раніше в Генштабі ЗСУ заявляли про ураження ракетами Storm Shadow та снарядами GMLRS трьох командних пунктів росіян: 35-ї та 27-ї окремих мотострілецьких бригад, а також одного з командних пунктів 2-ї загальновійськової армії збройних сил рф

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Нагадаємо, що нещодавно українські військові застосували ударні БпЛА та ракети, які долетіли до Новошахтинського заводу нафтопродуктів, що в Ростовській області росії. Т.в.о. губернатора області Юрій Слюсар заявляв про «займання» на підприємстві.

Фото — скріншот

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