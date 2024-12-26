Легендарний Мейвезер зробив 3-річному онуку подарунок на Різдво за 20 мільйонів доларів (відео)

Ексчемпіон світу в п'яти вагових категоріях, непереможний американський боксер 47-річний Флойд Мейвезер (50 перемог, жодної поразки!), який побалував новонародженого онука дорогим годинником з діамантами, зробив 3-річному Кентраллу крутий подарунок на Різдво.

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Легенда боксу, який заробив за кар'єру колосальні 1,2 мільярда доларів (що зробило його найоплачуванішим боксером усіх часів), витратив 20 мільйонів доларів на придбання онукові будівлі в Нью-Йорку. Нерухомість розташована на перехресті 6-ї авеню та 47-ї вулиці в Манхеттені.

Мейвезер опублікував у соцмережі відео, на якому він дарує будинок своєму онукові.

«Я купив тобі подарунок. Вгадай, що я купив? - запитав легендарний боксер. — Ти перша дитина, яка володіє будинком у районі Даймонд Дистрикт у Нью-Йорку».

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Кентралл у відповідь посміхнувся і обійняв дідуся.

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До речі, хлопчику не звикати отримувати дуже дорогі подарунки від дідуся-чемпіона. Коли Кентраллу було сім місяців, Мейвезер подарував йому дитяче автомобільне крісло, спеціально оброблене хутром норки. За якісь 18 тисяч доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Флойд Мейвезер показав фанатам свою розкішну колекцію суперкарів.

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Фото скріншот відео

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