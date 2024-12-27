Журналісти знайшли у ВАКС суддю, яка скасовувала рішення місцевих рад, що підтримували Революцію гідності

В Офісі очищення судової системи виявили суддю Вищого антикорсуду Інну Білоус, яка у 2013 році забороняла Тернопільський майдан та скасувала 7 рішень органів місцевого самоврядування, що підтримували Революцію гідності. Проте ані громадські активісти, ані міжнародні експерти не реагують на виявлені факти, йдеться у дописі на сторінці Офісу.

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Як повідомляється, 10 грудня 2013 року Інна Білоус, перебуваючи на посаді судді Тернопільського окружного адміністративного суду, заборонила низці партій до 7 січня 2014 року проводити мирні зібрання на території Тернопільської області. Також вона скасувала 7 рішень органів місцевого самоврядування, якими підтримувалась Революція гідності.

Проте, зазначається у дописі, Білоус дивним чином пройшла всі необхідні перевірки як на посаді судді Тернопільського окружного адміністративного суду, так і під час призначення на посаду судді ВАКС.

«Члени ГРД Роман Маселко та Михайло Жернаков не написали жодного посту про суддю, яка заборонила Тернопільський майдан (другий за масштабом після Київського). Відсутні негативні пости чи звернення, а Громадська рада міжнародних експертів закрила очі на ці факти, визнавши суддю доброчесною для ВАКСу. Друзям можна таке пробачити…» — наголосили в Офісі очищення судової системи.

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Дані журналістів прокоментував адвокат Ростислав Кравець.

«Схоже, що активісти вийшли самі на себе і продаж посад суддів ВАКС, замовні й покупні рішення вже стали повністю очевидні», — написав він.

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Водночас журналісти звернули увагу на вибірковий підхід: Білоус не звільнили за те, за що у меншому обсязі звільняли інших суддів. Подібні на цей факти стали причиною прохання до Конституційного суду перевірити на конституційність залучення до відбору антикорупційних, правоохоронних та судових органів міжнародних експертів. Про це написав у своєму телеграм-каналі юрист Олег Шрам.

Професійна юридична спільнота вже давно б’є на сполох, що ВАКС, НАБУ та активісти на грантах створили систему взаємного покривання, що дозволяє суддям безкарно порушувати закони. Як наслідок, боротьба з корупцією стає неефективною та викликає слушні запитання у держав — донорів України.

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Раніше повідомлялося про те, що суддя Вищого антикорсуду Катерина Сікора, яку НАЗК підозрює у незаконному збагаченні, через суд «вибила» собі з бюджету пів мільйона гривень.

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