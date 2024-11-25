Тягтимуть мільйони з бюджету воюючої країни: експерт заявив про небезпечний прецедент, створений суддею ВАКС

Суддя Вищого антикорсуду Катерина Сікора, яку НАЗК підозрює у незаконному збагаченні, через суд «вибила» собі з бюджету пів мільйона гривень. Загалом Вищий антикорупційний суд шкодить Україні на мільйони, хоча мав би берегти державні кошти. Про це написав політичний експерт Олег Постернак.

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«Суддя ВАКС через колег віджала в держави пів мільйона гривень. Катерина Сікора, яку НАЗК підозрює у незаконному збагаченні (!), через суд „вибила“ собі з бюджету пів мільйона гривень. Це відкрита інформація, відображена у декларації судді. Так, „служителька феміди“ вирішила, що Кабмін незаконно обмежив багатотисячні зарплати топчиновникам та суддям в епідемію коронавірусу у 2020 році. Тепер 505 тисяч мають піти умовно не на закупівлю дронів для ЗСУ, а в кишеню судді ВАКС. Не наїлася у ковід — доганяє у війну. Що це, як не корупція?» — написав Постернак.

На думку експерта, це суперечить основній функції ВАКС, який покликаний охороняти державні кошти від зазіхань.

«Вищий антикорупційний суд шкодить Україні на мільйони, хоча мав би берегти державні кошти. У мережі з’являєься багато інформації, що його працівники „освоюють“ державні гроші, показуючи приклад, як можна „роздягати“ країну. На переконання правників, суддя Сікора створила небезпечний прецедент: тепер тисячі чиновників та суддів покладуть собі в кишені „недозароблені“ в ковід мільйони гривень. Тягтимуть з бюджету воюючої країни», — наголосив він.

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Він нагадав, що це збагачення лише один з небагатьох скандалів навколо ВАКС.

«Буквально нещодавно з'явилась інформація про суддю Маркіяна Галабалу, який незаконно отримав службове житло та ще низку відомостей не зазначив у декларації (про це пише у своєму тг-каналі адвокат Ростислав Кравець). Інший суддя Вищого антикорсуду — Віталій Крикливий — помічений у махінаціях із житлом за допомогою своєї дружини, яка за збігом — теж суддя ВАКС! Про це писав адвокат-волонтер Артем Крикун-Труш у своїй колонці на УП», — повідомив Постернак.

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На його думку, НАБУ та САП заплющують на все це очі, доки ВАКС штампує справи на їхнє замовлення. У підсумку Вищий антикорсуд стає дедалі більш залежним від детективів та прокурорів в обмін на розкішне життя.

«Поки це триває, така діяльність трикутника НАБУ — САП — ВАКС завдає все більше збитків державі: постраждалі від їхніх дій все частіше звертаються в Європейський суд з прав людини та виграють в України чималі суми. Лише один правозахисник декілька тижнів тому відсудив 15 тисяч євро в держави. Загалом Україна щомісяця виплачує від 100 до 200 тис. євро за рішеннями ЄСПЛ. Тільки за минулий рік було виплачено понад 2 млн євро. І зараз маємо загрозливу тенденцію до зростання сум виплат. Все це гроші, які недоотримають ЗСУ», — підсумував експерт.

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Раніше повідомлялося, що майбутнім суддям ВАКС не потрібно буде складати тест на IQ та з історії України.

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