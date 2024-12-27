Титуловану учасницю Олімпійських ігор вбила страшна хвороба (фото)

У віці 40 років після тривалої боротьби з важкою недугою померла знаменита кенійська волейболістка, п'ятиразова чемпіонка Африки Джанет Ванджа, повідомляє pulsesports.co.ke. Раніше учасницю Олімпійських ігор у Пекіні та чемпіонку Універсіади вбила лавина.

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«Сім'я Джанет Ванджі хотіла б оголосити про її смерть після мужньої боротьби з раком жовчного міхура», — заявив її брат Кевін Кімані.

У складі збірної країни Королева волейболу Кенії брала участь в Олімпійських іграх 2004 року в Афінах, а на Олімпіаді-2024 у Парижі вона була головним тренером національної команди.

Серед досягнень красуні-спортсменки — п'ять перемог на чемпіонатах африканських націй, три титули Всеафриканських ігор та участь у Світовому Гран-прі у 2015 році, завдяки чому Кенія стала першою африканською країною, яка оспорювала трофей.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що волейболістка збірної росії вчинила самогубство.

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