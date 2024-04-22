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Спорт

Волейболістка збірної росії вчинила самогубство

15:31 22 квітня 2024
Аріна Михайліна

Волейболістка молодіжної збірної росії з пляжного волейболу 21-річна Аріна Михайліна вчинила самогубство, повідомляє Telegram-канал Baza. Раніше рахунки з життям звів головний лікар збірної рф з біатлону.

Напередодні Аріна переписувалася зі своїм хлопцем. Він зауважив, що дівчина начебто прощається з ним, запереживав, викликав до неї «швидку» і сам поїхав до гуртожитку одного з московських ВНЗ, де мешкала Михайліна. Лікарі оглянули Аріну, вирішили, що допомога спортсменці не потрібна та поїхали. Після цього дівчина піднялася на 16-й поверх, і вже за годину її тіло знайшли під вікнами гуртожитку.

Спортсменка була ще жива, але через серйозні травми померла в лікарні. Причини того, що трапилося, поки невідомі. Раніше дівчина переїхала від парубка до гуртожитку.

Аріна Михайліна виступала за молодіжну збірну росії з пляжного волейболу

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Додамо, що Михайліна грала за команду «Заріччя-Одинцово», була кандидатом у майстри спорту та переможцем першості росії 2018 року у своїй віковій категорії. Вона встигла здобути кілька нагород на студентських турнірах та виступала за молодіжну збірну росії. Передсмертної записки Аріна, котра незадовго до загибелі перенесла операцію на коліні, не залишила.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Аргентині чоловік убив футболістку і наклав на себе руки.

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Фото всеросійської федерації волейболу

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