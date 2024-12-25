Учасницю Олімпійських ігор у Пекіні та чемпіонку Універсіади вбила лавина (фото)

Відома швейцарська сноубордистка Софі Хедігер, яка виступала на Олімпійських іграх-2022 у Пекіні, загинула внаслідок сходження лавини, повідомляє blick.ch. Раніше снігова лавина вбила в Японії чемпіона світу з фрістайлу.

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Трагедія сталася на швейцарському гірському курорті Ароза. Під час спуску схилом Софі, якій 14 грудня виповнилося 26 років, накрила лавина. Бездиханне тіло спортсменки рятувальники знайшли за дві години.

Минулого сезону Софі Хедігер стала чемпіонкою Всесвітньої універсіади в Лейк-Плесіді (США) і двічі піднімалася на подіум на етапах Кубка світу, а у березні 2025-го збиралася поборотися за медалі чемпіонату світу у швейцарському Енгадіні.

Минулого сезону Софі Хедігер двічі посідала призові місця на етапах Кубка світу

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Додамо, що талановита спортсменка зустрічалася з хокеїстом швейцарського клубу «Амбрі-Піотта» Даріо Вютріхом, якого називала «чоловіком, котрий змушує її посміхатися».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що відомий спортсмен і його дівчина загинули в горах, зірвавшись з висоти 700 метрів.

Фото Instagram

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