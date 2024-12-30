Ракам знадобиться підтримка оточення, а Водоліям доведеться шукати компроміс: гороскоп на 31 грудня, останній день року, що минає

Останній день року, що минає, це прекрасний час, щоб підбити підсумки, позбутися зайвого та підготуватися до нових досягнень.

А що чекає кожний знак зодіакального кола, йдеться у гороскопі українського ресурсу.

ВІДЕО ДНЯ

Овен

Овнам краще розпланувати день, щоб точно встигнути закінчити справи й подумати над тим, з чого починати новий рік. Краще не нервувати та не переживати. Стримуйте негативні емоції, залиште їх у старому році.

РЕКЛАМА

Телець

Тельці легко впораються з багатьма справами. Ваш оптимізм та погляд у майбутнє буде передаватись оточенню. Багатьом людям приємно буде у вашому енергетичному полі.

РЕКЛАМА

Близнюки

На Близнюків чекає спільна праця з партнером. Вона принесе хороший результат. Можливо, доведеться щось міняти в домі, планах. Поїздки краще відкласти.

РЕКЛАМА

Рак

Ракам знадобиться підтримка оточення. Так швидше просуватимуться справи. Важливо знайти компроміс при взаємодії з іншими. Зважайте на думки близьких. Добре робити все за планом.

Лев

Левам потрібно частину справ делегувати. Розподіляйте навантаження. У ваші плани, можливо, доведеться вносити зміни. В підсумку все складеться добре. Більше уваги приділіть близьким.

Діва

Для Дів останній день року буде днем творчого натхнення. Ви станете центром й зробите так, щоб всім було не тільки смачно, але й весело. Залучить до свого новорічного проєкту оточення — так все зробиться скоріше.

Терези

Терези будуть всіх залучати до підготовки до нового року. Розподіл обов'язків, планомірність, неквапливість дозволять вам все зробити вчасно. Всі будуть задоволені вашим креативним підходом.

Скорпіон

Для Скорпіонів останній день року — це час спілкування з близькими та друзями. Підготовка до новорічної ночі пройде весело. Ви будете вітати когось з прийдешнім святом, обмінюватися новинами.

Стрілець

Стрільцям варто ще зранку скласти план дій на день, щоб не забути чогось. Це дозволить більш зібрано і цілеспрямовано займатися справами.

Козоріг

Козорогам варто залучити до підготовки до свята інших членів сім'ї. Це хороший день для спілкування, привітань з прийдешнім святом. Ініціюйте справи, у вас це добре виходить.

Водолій

Водолії будуть обережними з грошима та ресурсами, не будуть готувати багато. Адже свято — це по-перше, настрій, а вже потім новорічний стіл. Можливе непорозуміння з партнером, постарайтеся знайти компроміс.

Риби

Рибам краще зустрічати новий рік з друзями у розважальному місці. Головне, щоб було весело і душевно. Увечері особливо не налягайте на алкоголь, ви можете потім почуватися погано або поведінка вийде за рамки пристойного.

Таро-прогноз та поради на тиждень з 30 грудня по 5 січня читайте у гороскопі на сайті «ФАКТІВ».

729

Читайте нас у Facebook