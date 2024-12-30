Козорогам — «Король Пентаклів», Близнюкам — «Колесо Фортуни», а Ракам — «Сімка Чаш»: Таро-прогноз та поради на тиждень з 30 грудня по 5 січня

Сьогодні, 30 грудня, почався тиждень, який закінчує старий рік і починає новий, і при цьому несе з собою моменти рефлексій і починань.

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Про те, що обіцяють карти Таро на цей унікальний тиждень для всіх знаків зодіаку, розповідає Styler з посиланням на Metro. l

Овен — «Шістка Жезлів»

На Овнів чекають зміни, можливо це буде навіть поворотний момент, коли минуле і майбутнє переплетуться. Ви маєте шанс закрити старі борги й розпочати все з чистого аркуша. Будьте готові до несподіваних подій. Приймайте зміни і не бійтеся рухатися вперед.

Телець — «Вісімка Мечів»

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Тельцям цього тижня краще більше покладатися на інтуїцію, ніж на логіку. Внутрішній голос підкаже вам правильний напрямок. Слухайте свою інтуїцію і не ігноруйте внутрішні знаки.

Близнюки — «Колесо Фортуни»

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Для Близнюків тиждень буде динамічним, наповненим подіями, коли буде необхідно приймати швидкі рішення. Робіть все обдумано на тверезу голову, адже поспішність може призвести до помилок. Будьте рішучими, але не поспішайте з висновками.

Рак — «Сімка Чаш»

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Для Раків настає час, коли потрібно взяти на себе відповідальність як в особистому житті, так і у професійних відносинах. Вам необхідно буде переоцінити свої справжні бажання і цінності, але ви ухвалите правильне рішення. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу, вірте у свої сили.

Лев — «П'ятірка Мечів»

Леви цього тижня зіткнуться з ситуацією, коли буде потрібно розставити пріоритети. На вас також чекають випробуванням на міцність. Доведеться обирати між матеріальним та емоційним. Будьте обачні та не піддавайтеся спокусам, дійте з розумом.

Діва — «Сімка Жезлів»

На Дів чекає тиждень, сповнений надій і натхнення. Ви будете на піку своїх творчих сил, розпочнете щось нове, що давно хотілося здійснити. Відкривайтеся для нових можливостей і довіряйте собі.

Терези — «Сімка Мечів»

Терезам доведеться ухвалювати складні рішення. Ваш гострий розум, прозорливість й креативність дозволять досягнути бажаного. Будьте рішучими та не соромтеся висловлювати думку.

Скорпіон «Паж Пентаклів»

На Скорпіонів чекають нові емоції або глибокі зміни у стосунках. Це чудовий час для того, щоб відкрити серце новим людям та ідеям. Відкрийтеся любові та позитивним емоціям, не бійтеся бути вразливими.

Стрілець «Дев'ятка Жезлів»

Стрільцям доведеться займатися пошуком балансу і гармонії. Ситуація, яка складеться, буде потребувати ухвалення чесних рішень, дотримання законів і принципів. Слушний час для укладення угод і вирішення юридичних питань. Будьте чесними із собою та оточенням.

Козоріг — «Король Пентаклів»

Козороги можуть зіткнутися із залежністю від чогось або когось. Вам доведеться проявити силу волі, щоб уникнути небажаних наслідків. Будьте уважні, щоб не потрапити в пастку власних ілюзій. Уникайте ситуацій, які можуть обмежити вашу свободу.

Водолій — «Дев'ятка Мечів»

Водолії можуть зіштовхнутися зі складнощами або отримати неповну інформацію, яка вплине на подальші події. Важливо бути обережними під час ухвалення рішень. Не поспішайте розкривати секрети. Довіряйте своєму внутрішньому сприйняттю, але перевіряйте факти.

Риби — «Справедливість»

Для Риб тиждень буде сповнений любові, емоцій і важливих виборів. Вам доведеться зіткнутися з важливими рішеннями, пов'язаними з особистими стосунками або професійними виборами. Важливо зрозуміти, чого ви насправді хочете. Прислухайтеся до свого серця, не помилиться у виборі.

Раніше ми писали про те, які знаки зодіаку зможуть поліпшити своє фінансове становище в останні дні грудня.

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