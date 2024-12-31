Клуб Усика підписав контракт з футболістом збірної Ізраїлю (фото)
Один з лідерів УПЛ «Полісся», що сенсаційно обіграло «Шахтар» (1:0), в останній день року, що минає, уклав трирічний контракт з атакувальним півзахисником лідера чемпіонату Ізраїлю «Хапоеля» з Беер-Шеви 25-річним Томером Йосефі, повідомляє офіційний сайт житомирського клубу.
У 2024 році новачок «Полісся», футболку якого одягав Олександр Усик, у 22 матчах вищого ізраїльського дивізіону забив сім м'ячів і віддав три гольові передачі, а також провів чотири поєдинки в Лізі конференцій (дві результативні дії).
Свого часу Томер Йосефі був одним із лідерів молодіжної збірної Ізраїлю, а цього року отримав виклик до національної команди.
Авторитетний портал Transfermarkt оцінює вартість дворазового володаря Кубка Ізраїлю та переможця Суперкубку країни у 700 тисяч євро.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Полісся» призначило «несподіваного» тренера і заплатило за новачків понад мільйон євро.
Фото ФК «Полісся»60
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