Клуб УПЛ після виходу в єврокубки призначив «несподіваного» тренера та заплатив за новачків понад мільйон євро
Новачок української прем'єр-ліги житомирське «Полісся», яке здобуло завдяки перемозі над «Шахтарем» путівку до єврокубків, оголосило на своєму офіційному сайті про призначення нового головного тренера. Ним став 36-річний український фахівець Імад Ашур, котрий привів «Дніпро-1» U19 до «бронзи» чемпіонату країни. Крім того, новий наставник житомирян раніше працював в академії «Чорноморця», у Катарі та спортивним директором словацького клубу ДАК.
Нагадаємо, що після звільнення Юрія Калитвинцева виконувачем обов'язків наставника житомирян було призначено Сергія Шищенка, який залишиться працювати у структурі клубу.
При цьому президент «Полісся» Геннадій Буткевич повідомив, що контракти з клубом уже підписали лідер оборони «Кривбаса» Данило Бескоровайний та півзахисник «Дніпра-1» Олексій Гуцуляк, за яких заплатили по 600 тисяч євро, а також ще один хавбек дніпрян Руслан Бабенко, котрий перебрався до Житомира безплатно.
Нагадаємо, що «Полісся» у дебютному сезоні дійшло до півфіналу Кубка України, посіло в УПЛ 5-те місце та стартує у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що провідному форварду «Полісся» зламали лицьову кістку.
Фото ФК «Полісся»23
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