У п'ятницю, 13 грудня, після єврокубкових невдач «Шахтаря» (1:5 з «Баварією» у Лізі чемпіонів) та «Динамо» (0:3 з «Реал Сосьєдадом» у Лізі Європи) матчем у Полтаві, який переривався через повітряну тривогу, стартував останній у цьому році, 17-й, тур української прем'єр-ліги.

ВІДЕО ДНЯ

Чемпіонат України. 17-й тур

13 грудня (п'ятниця)

«Ворскла» (Полтава) — «Лівий берег» (Київ) — 0:1 (Сідней, 62). Юніорські склади — 2:0.

РЕКЛАМА

У 17-му турі УПЛ також зіграють: 14 грудня (субота) — «Олександрія» — ЛНЗ (13:00), «Кривбас» — «Карпати» (15:30), «Зоря» — «Чорноморець» (18:00); 15 грудня (неділя) — «Інгулець» — «Колос» (13:00), «Рух» — «Оболонь» (15:30), «Полісся» — «Шахтар» (18:00); 16 грудня (понеділок) — «Динамо» — «Верес» (13:00).

Становище команд:

РЕКЛАМА

1. «Динамо» — 40 очок (16 матчів);

2. «Олександрія» — 37 (16);

РЕКЛАМА

3. «Шахтар» — 33 (15);

4. «Кривбас» — 28 (15);

5. «Полісся» — 24 (16);

6. «Карпати» — 24 (16);

7. «Рух» — 23 (16);

8. «Верес» — 19 (16);

9. «Зоря» — 19 (15);

10. ЛНЗ — 18 (16);

11. «Ворскла» — 16 (17);

12. «Лівий берег» — 16 (17);

13. «Колос» — 15 (16);

14. «Чорноморець» — 12 (16);

15. «Оболонь» — 11 (16);

16. «Інгулець» — 9 (15).

Бомбардири: 9 м'ячів — Олексій Гуцуляк («Полісся»), Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Артем Бондаренко, Георгій Судаков (обидва — «Шахтар»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Єгор Твердохліб («Кривбас»); 6 — Амбросій Чачуа («Карпати»), Ігор Краснопір («Рух»); 5 — Ярослав Карабін («Рух»), Олександр Філіппов («Олександрія»), Олександр Зубков («Шахтар»); 4 — Ілля Квасниця («Рух»), Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Мігел Кампуш, Альвіна Безерра (обидва — «Олександрія»), Пилип Будківський, Петар Мічін (обидва — «Зоря»), Луан («Верес»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що іспанця Андреса Карраско звільнено з посади головного тренера ЛНЗ.



Фото ФК «Ворскла»

57

Читайте нас у Facebook