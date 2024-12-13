Чемпіонат України з футболу, 17-й тур, 13 — 16 грудня: результати та відеоогляди матчів, турнірна таблиця
У п'ятницю, 13 грудня, після єврокубкових невдач «Шахтаря» (1:5 з «Баварією» у Лізі чемпіонів) та «Динамо» (0:3 з «Реал Сосьєдадом» у Лізі Європи) матчем у Полтаві, який переривався через повітряну тривогу, стартував останній у цьому році, 17-й, тур української прем'єр-ліги.
Чемпіонат України. 17-й тур
13 грудня (п'ятниця)
«Ворскла» (Полтава) — «Лівий берег» (Київ) — 0:1 (Сідней, 62). Юніорські склади — 2:0.
У 17-му турі УПЛ також зіграють: 14 грудня (субота) — «Олександрія» — ЛНЗ (13:00), «Кривбас» — «Карпати» (15:30), «Зоря» — «Чорноморець» (18:00); 15 грудня (неділя) — «Інгулець» — «Колос» (13:00), «Рух» — «Оболонь» (15:30), «Полісся» — «Шахтар» (18:00); 16 грудня (понеділок) — «Динамо» — «Верес» (13:00).
Становище команд:
1. «Динамо» — 40 очок (16 матчів);
2. «Олександрія» — 37 (16);
3. «Шахтар» — 33 (15);
4. «Кривбас» — 28 (15);
5. «Полісся» — 24 (16);
6. «Карпати» — 24 (16);
7. «Рух» — 23 (16);
8. «Верес» — 19 (16);
9. «Зоря» — 19 (15);
10. ЛНЗ — 18 (16);
11. «Ворскла» — 16 (17);
12. «Лівий берег» — 16 (17);
13. «Колос» — 15 (16);
14. «Чорноморець» — 12 (16);
15. «Оболонь» — 11 (16);
16. «Інгулець» — 9 (15).
Бомбардири: 9 м'ячів — Олексій Гуцуляк («Полісся»), Владислав Ванат («Динамо»); 8 — Артем Бондаренко, Георгій Судаков (обидва — «Шахтар»); 7 — Олександр Назаренко («Полісся»), Єгор Твердохліб («Кривбас»); 6 — Амбросій Чачуа («Карпати»), Ігор Краснопір («Рух»); 5 — Ярослав Карабін («Рух»), Олександр Філіппов («Олександрія»), Олександр Зубков («Шахтар»); 4 — Ілля Квасниця («Рух»), Микола Шапаренко, Віталій Буяльський (обидва — «Динамо»), Мігел Кампуш, Альвіна Безерра (обидва — «Олександрія»), Пилип Будківський, Петар Мічін (обидва — «Зоря»), Луан («Верес»).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що іспанця Андреса Карраско звільнено з посади головного тренера ЛНЗ.
Фото ФК «Ворскла»
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