В Україну ненадовго завітає «весна»: якої погоди чекати в другий день року

Завтра, 2 січня, в Україні буде тепла комфортна погода, ніж навіть сьогодні. На жаль, тепло не залишиться надовго.

Про це розповіла у соціальній мережі синоптикиня Наталка Діденко.

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«2 січня в Україні буде ще тепліше, ніж 1-го. Завтра впродовж дня в більшості областей максимальна температура повітря буде +7…+12 градусів, а в Криму — до +14», — розповіла вона.

Водночас 2 січня також буде вітер і сильний, можливо навіть до штормових поривів, а опадів не буде.

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«Лише ввечері в західну частину країни атмосферний фронт принесе дощі», — зазначила синоптикиня.

У Києві 2 січня буде дуже тепло, +8…+10 градусів. Водночас вітер буде рвучким, місцями до штормових поривів, без опадів.

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Але вже післязавтра, 3 січня, в країні розпочнеться похолодання.

«Воно триватиме кілька днів, десь три-чотири, орієнтовно до 7 січня. З 7 січня знову почне теплішати, потепліє, а ближче до 11 січня знову похолоднішає», — попередила Діденко.

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За даними Укргідрометцентру, завтра в Києві та області очікуються пориви вітру 15−20 м/с.

Зазначимо, що за даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського середньомісячна температура повітря у грудні в Києві дорівнювала 0,0°С, що на 1,8°С вище за кліматичну норму.

Що стосується погоди у січні, то середня місячна температура повітря передбачається 0…-3 градусів, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0…+2 градусів, що на 1,5−2 градусів вище за норму. Місячна кількість опадів очікується 32−79 мм, що в межах норми.

З а інформацією фахівчині Українського гідрометцентру Наталки Птухи, з настанням 2025 року в Україну почнуть надходити атмосферні фронти з північного заходу. Вони принесуть опади. А протягом усього зимового сезону температури коливатимуться від невеличких мінусів до плюсів. Зберігається тенденція, що холодні періоди будуть коротші, а днів з температурами вищими за кліматичну норму стає більше.

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