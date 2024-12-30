До +10 градусів: синоптики обіцяють українцям новорічну погодну аномалію

В Україні продовжує утримуватися «плюсова» погода і останній день року, що минає, теж не стане виключенням.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

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За її розрахунками, протягом дня температура повітря коливатиметься між позначками +2 і +5 градусів, а в південній частині можливі всі +10 градусів! При цьому вночі стовпчики термометрів можуть опускатися й нижче нуля.

Опадів не очікується, адже практично вся континентальна Європа, включно, звичайно, з Україною, нині перебуває під впливом масштабної антициклонічної області.

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У Києві 31 грудня теж пройде без опадів та з максимальною температурою до +3 градусів.

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Однак є й небезпека — характерною особливістю 31 грудня та новорічних перших днів буде сильний вітер західних напрямків!

У ніч на перше січня в Україні очікується близько нуля, а в перший день Нового року потепліє до +4+9, а на півдні до +6+11 градусів. Опадів не передбачається і навіть Новий рік розпочнемо із сонечком (вочевидь. це є доброю прикметою).

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Другого січня стане ще тепліше, а ось із 3−4 січня вже можна чекати на деяке похолодання.

Втім, спеціалістка Українського гідрометцентру Наталка Птуха розповіла журналістам, що щ настанням 2025 року антициклон слабшатиме і в Україну почнуть надходити атмосферні фронти з північного заходу. Вони принесуть опади.

«В принципі протягом усього зимового сезону очікуємо, що температури коливатимуться від невеличких мінусів до плюсів… Зберігається тенденція, що холодні періоди будуть коротші, а днів з температурами вищими за кліматичну норму стає більше», — зазначила вона.

Загалом же за прогнозом Укргідрометцентру середня місячна температура повітря в січні становитиме -3−0 градусів (на Закарпатті, у Криму, Одеській і Херсонській областях 0 — +2 градуси). Такі показники перевищують сезонну норму на 1,5 — 2 градуси.

Нагадаємо, раніше синоптики вже констатували, що січень в Україні взагалі «потеплішав» аж на 5 градусів у порівнянні з попередніми роками.

Фото zt.20minut.ua/

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