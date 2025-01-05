«Генералка» для пралки: Марина Жукова розповіла, як очистити пральну машину від запахів, плісняви та бруду
«Експертка з домашніх питань» Марина Жукова, яка раніше розповідала, що потрібно для того, щоб білизна після прання була м'якою, а не нагадувала наждачний папір, стверджує, що раз на три місяці влаштовує для своєї помічниці «генералку» — тобто генеральне чищення.
«Шановні друзі! Сьогодні я розповім, як я чистю пральну машину всередині та зовні. Це проста, але дуже важлива процедура, яку я проводжу раз на три місяці, щоб машинка служила довго і не пахла», — зазначила вона на своїх мережевих ресурсах.
Чищення барабана
Для дезінфекції барабана використовуйте відому «Білизну». Для обробки поверхонь візьміть губку без твердої поверхні, нанесіть засіб і протріть барабан зсередини. Після цього видаліть залишки засобу вологою, а потім сухою ганчіркою.
Догляд за гумовим ущільнювачем
Після кожного прання протирайте гумку сухою ганчіркою. Це займе 5 секунд, але вбереже від іржі, плісняви та неприємного запаху. Для легкого чищення підійде «Білизна», а ось для видалення сильних забруднень краще взяти засіб від іржі та вапняного нальоту.
Чищення машини зовні
Найкращий засіб для очищення панелі та корпусу машинки — таблетки для посудомийної машини. 1 таблетку розчиніть у 500 мл гарячої води (40−50 градусів), м'якою губкою обробіть панель та скло дверцят.
Чищення лотка/відсіку для порошку
Для лотка використовуйте туалетний засіб на кшталт «Туалетного каченяти». Нанесіть його і дайте попрацювати протягом 5−10 хвилин, після чого почистіть лоток щіткою і прополосніть гарячою водою.
Можна додатково обробити лоток засобом від цвілі, щоб видалити грибок і вибілити пластик.
Чищення від накипу всередині машини
Оцет та лимонну кислоту краще не використовувати — вони дуже агресивні. Краще витрачати на професійні засоби від накипу. Як їх використовувати читайте на упаковці від виробника.
Лайфхак: після кожного прання залишайте дверцята машинки відкритою на кілька годин, щоб всередині не накопичувалася волога.
Зверніть увагу також на інші лайфхаки, наприклад, що допомагають покращити якість прання об'ємних речей.
Фото — скрін відео YouTube188
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