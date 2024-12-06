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Щоб простирадла не були як наждачний папір: Марина Жукова порадила кілька способів зробити білизну м’якою (і це не тільки про махрові рушники)

10:45 6 грудня 2024
М'яка білизна

Українці довго чекали початку опалювального сезону, а зараз деякі господині йому начебто і не дуже раді: адже коли включено опалення, то повітря в квартирі стає дуже сухим, білизна пересихає під час сушіння, і носити її іноді дуже некомфортно — особливо коли йдеться про маленьких дітей.

В такому разі допомогти можуть поради від відомої експертки Марини Жукової.

«Якщо одяг став нагадувати наждачний папір, — говорить Марина, — то можете використовувати кілька перевірених порад».

Перший спосіб для господині найулюбленіший, адже коли його застосовувати, то речі стануть не тільки м'якими, але й «ідеально чистими».

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Мова — про прання з використанням суміші господарського мила (серед них є спеціальні — для прання у машинці) та харчової соди. Її краще насипати у бавовняний чи капронову шкарпетку, аби залишки мила не опинилися на барабані.

Другий спосіб — застосування під час прання гліцерину. Для цього до гелю для прання додавайте 2−3 столові ложки гліцерину (його можна замовити в Інтернеті).

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А як іще можна пом'якштити білизну, дивіться на відео.

Раніше ж Марина розповіла про власний «надпотужний» спосіб очищення унітаза та спосіб швидкого видалення іржі на сантехніці.

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Фото sodda.com.ua/

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