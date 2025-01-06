Понад 6 гривень за кіловат: скільки українці можуть платити за світло з літа

Вже 1 січня в Україні подорожчала одна з комунальних послуг, що поки що не торкнулося населення. Але, як попереджають експерти, приблизно з літа може серйозно зрости тариф на електроенергію для населення — з нинішніх 4,32 до 6 гривень за 1 кіловат.

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Таку думку висловив голова Союзу споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. За його словами, державні органи — Міненерго, та держкомпанії-монополісти, наприклад, «Енергоатом», активно обстоюють думку, що населення має платити ринкову ціну за світло. Остання ж ціна розраховується з урахуванням витрат на її виробництво.

«Минулого року називалися ціни у 6,5−7 гривень за кВт/год та у найближчих планах підняти ціни до цього рівня. Але ця цифра була ринковою ціною чи ціною на ринку на добу вперед, у 2023-му році, а сьогодні це вже понад 9 гривень, тому я впевнений, що з 1 червня тариф на електроенергію підвищать до 6,68 грн. Загалом через 2−3 роки тариф зросте. до 9 гривень», — підсумовує експерт.

Також, як наголошує Олег Попенко на своєму Telegram-каналі, з початку 2025 року ринкова ціна електроенергії зросла приблизно до 10 гривень за 1 кВт/год з яких — 5,95 грн це ціна на ринку на добу вперед, 1,7 гривень — передача електроенергії, а решта — ПДВ.

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При цьому можливе зростання тарифу на електроенергію у 2025 році ще не найгірше для споживачів комунальних послуг. За даними того ж таки Олега Попенка, може підскочити і вартість кубометра природного газу — щонайменше до 12 гривень за кубометр.

Фото Pixabay

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