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Гроші

Газ по 8 чи 12 гривень, світло по 4,32 чи 6,5 гривні: скільки платитимемо з весни 2025-го

17:20 5 грудня 2024
ціна на газ та світло

Питання зростання тарифів на електроенергію та природний газ продовжує хвилювати українців, особливо в умовах росту цін на світло для бізнесу вже з січня. Тим не менш прем'єр-міністр України Денис Шмигаль обіцяє, що зростання тарифів на світло і газ для населення не буде як мінімум до кінця опалювального сезону.

Глава Кабміну заявив про це під час чергового засідання уряду. Він наголосив, що тарифи на газ, тепло та електроенергію не зростатимуть до кінця опалювального сезону.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко вказує на обмовку очільника КМУ про незмінні ціни на газ і світло протягом опалювального сезону.

«Для мене очевидно, що наступного 2025 року очікуються потрясіння не лише у вигляді зростання тарифів на електроенергію, а й зростання тарифів на газ, на розподіл газу, а за ними потягнулися теплопостачання, гаряча вода», — пише експерт.

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Газ орієнтовно у 2025 році зросте на 30−40% до 10,5−12 грн, а вартість тепла для населення збільшиться на 30%, для ТКЕ — на всі 40%. За підрахунками Олега Попенка, якщо зараз опалення 1 квадратного метра коштує приблизно 40−45 грн на місяць, то 2025 року платіжка за тепло складатиметься з розрахунку на квадратний метр у 55−60 грн. При цьому електроенергія для побутових споживачів очікувано зросте до 6,5 грн за кВт/год у 2025 році.

Як повідомляли «ФАКТИ», навесні-літом 2025 року тарифи на електроенергію та природний газ можуть зрости до 9−11 та 15−17 гривень відповідно.

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