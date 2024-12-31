З 1 січня подорожчає одна комунальна послуга: чому це станеться та хто заплатить

Перший день 2025 року виявиться для українців не найприємнішим через зростання податків та цін. Проте для деяких, крім податків та цін, зростуть ще й тарифи на комунальні послуги, оскільки мораторій поширюється лише на природний газ та теплопостачання побутових споживачів.

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Так, 24 грудня на своєму засіданні Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ) ухвалила Постанови щодо встановлення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення для 37 компаній комунального господарства. Це питання стояло під № 30 на порядку денному засідання НКРЕКУ.

У своєму документі НКРЕКУ збільшив тариф для споживачів, які є чи не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення. В результаті, тепер за 1 кубометр води та водовідведення у Харкові суб'єкти господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення заплатять 20,84 грн без ПДВ, а ті, хто не є — 48,16 грн, також без урахування ПДВ.

Для споживачів послуги від «Вінницяводоканалу» залежно від того, чи є вони суб'єктами, тариф складе від 26,87 грн до 49,17 грн за 1 кубометр без ПДВ.

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Водночас у своїх рішеннях НКРЕКУ наголошує, що це зростання відбудеться для компаній та організацій, для населення ж тарифи, встановлені раніше, продовжать діяти. Тобто зростання тарифу для населення за цими 37 водоканалами не станеться.

Однак так пощастить не всім. Як раніше писали «ФАКТИ», подекуди в Україні тарифи на воду або вже зросли, або ось-ось подорожчають.

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