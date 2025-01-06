Легендарний футболіст врятував людину від самогубства (відео)

Легендарний уругвайський футболіст 37-річний Луїс Суарес, який свого часу зі сльозами на очах залишив «Барселону», допоміг поліції запобігти самогубству 49-річного чоловіка, повідомляє MSN.

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Найкращий друг і одноклубник Ліонеля Мессі по «Інтер Майамі», який зараз перебуває у відпустці в рідному Уругваї, прогулювався з дружиною біля своєї резиденції в Сьюдад-де-ла-Коста, як раптом побачив чоловіка, який заліз на шестиметрове дерево, одягнув петлю на шию і пригрозив накласти на себе руки, якщо не приведуть його дружину.

Під час перемовин Луїс Суарес допоміг поліції переконати неназваного чоловіка відмовитися від фатального вчинку.

Нагадаємо, що переможець Кубка Америки Луїс Суарес до переїзду в MLS виступав у Європі за «Аякс», «Ліверпуль», «Барселону» та «Атлетико», а в Бразилії — за «Греміо». У колекції найкращого бомбардира в історії збірної Уругваю (69 м'ячів) та володаря «Золотої бутси"-2016 аж 20 трофеїв на клубному рівні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що арбітр-поліцейський врятував життя футболісту німецької бундесліги.

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Фото LaPresse

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